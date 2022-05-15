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«Краснодар» одержал победу над ЦСКА и обогнал «армейцев» в таблице

сегодня, 20:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Единственный гол в матче на 75-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.

«Краснодар» идёт на 4-м месте (49 очков), ЦСКА занимает 5-е место (47 очков).

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 21:56
Дрова из двух полен медленно и уверено тлели и вдруг разом отчаянно вспыхнув превратились в золу! «Победитель» Спартака …забивной форвард Заболотный, как то разом потерял великолепные результативные голы!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:51
Быки молодцы! Мои поздравления!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:50
С победой и четвёртым местом ФК Краснодар! Кто бы мог подумать, что Краснодар поднимется так высоко. А ЦСКА разочаровывает своих болельщиков.
valt134
valt134 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:46
Нет Худа без Добра! В очередной раз убеждаюсь в Мудрости Русских поговорок.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:35
Игра ЦСКА - кто в лес кто по дрова , тренерской мысли НОЛЬ, гнать этих дуболомов подальше !
Кто их поставил тренерами ?
Capral
Capral
сегодня в 21:31
Не самый плохой матч ЦСКА, но в целом- сезон отвратный. Похоже, сегодня команда играла не обращая внимания на установку братков и получилось неплохо, если конечно не принимать во внимание счёт. Кандауров смеётся над Федуном, но благодаря Федуну, Спартак еще существует, а вот, чем занимается руководство ЦСКА- огромный знак вопроса??? Имея вполне боеспособный состав, армейцы, отдали призовое место Сочи, у которых, состав не соответствует даже ФНЛ.... Воистину, мудрое армейское руководство. Федун отдыхает.
старина
старина
сегодня в 21:28
Юзеру под ником"Цска первый" мои персональные поздравления
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 21:28
Мои поздравления быкам . А сколько гонора было у копытных после весны, а король то оказался голый...,.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:28
Упустили четвертое место.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:25
Отличный матч выдали две команды...первый тайм был на равных ....во втором тайме ЦСКА играл лучше и имел много моментов для взятия ворот....но как всегда бывает не забиваешь ты забивают тебе....один чумовой дальний удар....решил судьбу матча.
RomM84
RomM84
сегодня в 21:23
Быков с победой! А еще поздравляю всех с тем что сбылась мечта Галицкого, на поле инру заканчивали игру в составе Краснодара ВСЕ воспитанники!! Ура!))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 21:21
Прикинь, какую молодежь воспитал Галицкий. Дорогого стоит.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 21:18
ФК,, Краснодар « и его болельщиков с Победой!!!
Молодцы ребята.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:18
Краснодар-Ахмат, Ростов Цска 30 тур. Судьба 4 места.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:17
Не смотря на поражение игра ЦСКА мне понравилась за исключением реализации голевых моментов ( старая болезнь ). Сезон провален, есть над чем работать тренерскому штабу.
Bolshoy
Bolshoy ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 21:15
Можно согласиться, кроме третьего предложения...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:10
Супер форвард Заболотный вернулся домой, а зачем его пустили??? Это же просто вредитель на поле : ни убежать, ни пас отдать, ни в ворота попасть не может. Пора ему на дверь указать.
MikeSevas
MikeSevas
сегодня в 21:10
Молодцы быки , работает Академия футбола. ЦСКА без хорошего нападающего мало что светит в будущем.
pomor45
pomor45 ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 21:10
Спасибо санкциям.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 21:08
Исторический момент. Похоже мы видим рождение новой легенды российского футбола. Браво, мальчики!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:06, ред.
Хочется спросить братишек, чем им так Эджуки не угодил, который большую часть весны в запасе оставался. Чем парень хуже "гостей" вновь прибывших??? Несмотря на поражение армейцы понравились, лишь отсутствие забивного форварда не позволяет армейцам играть более результативно. Второй тайм провели очень хорошо, но реализация нулевая. Отсутствие Гбамена , Медины положительно сказалось на игре . Медина ничем себя не проявил выйдя на замену. Много все же ошибались армейцы , над пасом надо работать. Молодые бычки в первом тайме показали отличную игру в пас, приятно было смотреть.
Быков с победой, молодежь мужает на глазах.
Армейцам требуется чистка на всех уровнях, ждем перемен.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 21:06
Сбывается мечта Галицкого - 11 в основе. А так, в принципе, в составе все россияне и сделали результат. Да и рисунок игры остался прежним. Играли достойно.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 21:05, ред.
ЦСКА еще какие-то медали хотел... Провальнейший сезон. Зря от Олича отказались.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:04, ред.
Б Е Р Е З У Ц К И Й . А ,
Б Е Р Е З У Ц К И Й . В ,
Б Е Р Е З У Ц К И Е ВЫ ,
Д В А Г Е Н И Я !!!
valt134
valt134
сегодня в 21:04
Свершилось!!! 11 воспитанников Академии КРАСНОДАРА на поле!!! Спасибо АКАДЕМИЯ!!! Спасибо СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!!!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 21:04
Кони ни о чем!
Parma1972
Parma1972
сегодня в 21:02
Краснодар молодцы💪👍
bratskij
bratskij
сегодня в 21:01
Краснодар с победой, а криво63м пони с березовыми физруками одни матюки.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 21:00
днище полное
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:00
Поздравляю болельщиков Краснодара с победой
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