«Краснодар» одержал победу над ЦСКА и обогнал «армейцев» в таблице

«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Единственный гол в матче на 75-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.
«Краснодар» идёт на 4-м месте (49 очков), ЦСКА занимает 5-е место (47 очков).
«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Единственный гол в матче на 75-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.
«Краснодар» идёт на 4-м месте (49 очков), ЦСКА занимает 5-е место (47 очков).
Быков с победой, молодежь мужает на глазах.
Армейцам требуется чистка на всех уровнях, ждем перемен.
Быков с победой, молодежь мужает на глазах.
Армейцам требуется чистка на всех уровнях, ждем перемен.