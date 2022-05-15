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«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом», пропустив с пенальти на 93-й минуте

сегодня, 18:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол в игре забил нападающий «Спартака» Александр Соболев на 49-й минуте. На 93-й минуте в ворота «красно-белых» был назначен пенальти, который реализовал Андрей Мостовой — 1:1.

«Зенит» идёт на 1-м месте (65 очков), «Спартак» занимает 10-е место (38 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 20:03
Только со стадиона. Всё бы ничего, но Кукуян и тут скукуянил. Селихов ни кого не сбивал. Игра была в мяч. Надо было продолжать игру и засчитывать гол Малкома,..
Счёт же по игре.
alexamit
alexamit
сегодня в 19:57
Всех продажней из армян-это Павел Кукуян!Пенальти высосан из пальца.Вратарь сыграл в мяч,а уж потом бомж кувыркнулся через руки вратаря.Судьи как тянули питерцев весь сезон,так и в последних играх не могут остановиться.Видно газпром им хорошо отстёгивает.
League1
League1
сегодня в 19:48
Смотреть российский чемпионат просто смешно. В еврокубках не участвуют, сборная дисквалифицирована практически. Что там смотреть? Это уже просто дворовый футбол. Невозможно научиться плавать без воды. Лично я этот футбол смотреть больше не буду. И больше никогда не буду читать новости про него.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 19:43, ред.
Я просто до сих пор не перестаю удивляться нашему судейству. 4 года существует VAR и судья не может выучить самое простое и самое главное правило - "жди и смотри". Это либо умышленное вредительство, либо наших судей на их сборах искусственно отупляют.
t272nm
t272nm ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 19:37
Именно так, бро. Зайди на свою родную ВВ и почитай, что там ваши болельщики пишут. Даже там признают, что Малколм забил чистый гол, а пенальти был в пользу Спартака, ибо его еще нужно было забить.
t272nm
t272nm ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 19:34
Сначала мяч попал в бедро Ерохину, я уже видел:)))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:33
Как обычно злой...
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 19:32
Кукуян обделался при любом раскладе. Если пенальти был - обязан дать довести атаку до конца, т.е засчитать гол Малкома. Если пенальти не было, то: а) никто не фолил - повторить п.1; б) фол со стороны Зенита - не о чем и говорить. Поглядим, как отмазывать будут.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 19:31
Зато в кино показывали)
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 19:31
Не смотрел, а жаль))
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 19:28
Ну конечно. Ну конечно же пенальти в пользу Зенита)). А так господа чемпионы( с лохом Одоевским) Вы лучшие чо уж там..
Валерыч
Валерыч ответ t272nm (раскрыть)
сегодня в 19:25
Сам внимательнее смотри. Со 2-го повтора чётко видно, что Селихов опережая Ерохина сначала выбил в падении мяч рукой,
а потом на него налетел Ерохин.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:19
Ничейный исход был изначально приемлем для обеих команд.
lotsman
lotsman ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 19:19
Да мне как то по барабану. Пусть они думают. Им кубок нужен, не мне.))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:16
Зенит конечно вне конкуренции в России. Им и бюджет позволяет быть такими. Они и так взяли чемпионство, поэтому возможно они играли сегодня не в полную силу. А Спартак? Спартак тоже наверное в голове держал финальный матч кубка России против Динамо Москва. Это ооооочень хорошая возможность закончить сезон с трофеем. И Спартак скорее всего хочет воспользоваться этой возможностью, из-за этого мог сегодня не выкладываться по полной программе, в ничего не значащем матче. Пусть лучше Спартак Москва выиграет Кубок России, чем ментовские динамовцы.
КING ARTHUR
КING ARTHUR
сегодня в 19:15
Месть за 7-1 не удалась.Зенит российский аналог МС и ПСЖ)))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:14
Ну вот игра показала, кто Чемпион России..
санек002
санек002 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 19:14
надо забивать научиться а потом о кубке думать!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:10
4 года..9 официальных игр...Семак не может проиграть Спартаку...
Он уже даже наверное и хочет...но не получается...))
lotsman
lotsman
сегодня в 19:10
Реванша не случилось. Но кубок, по такой игре, Спартак заберёт, я думаю.
t272nm
t272nm ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 19:07
Ерохин был первым на мяче, внимательно повтор смотри. Уже по ТВ показали.
Константин Смирнов
Константин Смирнов
сегодня в 19:06
Согласен, чистый гол,а пенальти...а вдруг не забьют.
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 19:05
Но вы то уж постарайтесь в последнем туре чтобы Спартак все-таки стал девятым)...
Константин Смирнов
Константин Смирнов ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 19:04
Внимательно посмотрите,там был чистый гол, пенальти уже придумали судьи...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:03
Селихов был первый на мяче. Ерохин просто снёс вратаря своей массой,
из-за чего Селихов не мог подняться, и защитить ворота от удара Малкома.
Тут жёлтую надо было давать Ерохину. Какой пенальти???!!!
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ ЧиП (раскрыть)
сегодня в 19:03
Ну так свисток был ошибочным, а ошибка была в пользу Спартака. Правильным решением было продолжать атаку. Так что итоговый гол правильный. Просто он должен был быть с игры, а не с липового пеналя. Итоговый мяч справедливый итог, просто путь был ошибочным. И я не говорил, что судья тянул Спартак, а просто о том, что решение было не в пользу Зенита, а в пользу Спартака, не намеренное. А если бы арбитр имел сильное желание помочь Зениту, то гол Спартака не засчитал бы, так что в итоге справедливая ничья.
isamsn
isamsn
сегодня в 19:01
Зенит хоть на голову сильнее Спартака, но особо не стремился забивать голы.
BDA81
BDA81
сегодня в 18:58, ред.
У меня всего один вопрос?! Я так и не понял. Гол Спартак забил,но ВАР показал что было нарушение и игрок получил жёлтую. Теперь понять не могу,если была жёлтая игроку Спартака почему гол защитан?! Получаеться если жёлтая,то атака была с нарушением правил и гол защитывать нельзя. Где ЛОГИКА?!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:57
А пенальти не было, там было нападение на вратаря !
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:57
По их логике если после нарушения удар в ворота состоялся и гол не был забит пенальти можно не назначать)...
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