«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом», пропустив с пенальти на 93-й минуте

1652628572

сегодня, 18:29

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол в игре забил нападающий «Спартака» Александр Соболев на 49-й минуте. На 93-й минуте в ворота «красно-белых» был назначен пенальти, который реализовал Андрей Мостовой — 1:1.

«Зенит» идёт на 1-м месте (65 очков), «Спартак» занимает 10-е место (38 очков).