Каттани представил новичков «Спартака» на пресс-конференции

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вчера, 15:30

«Спартак» на специальной пресс-конференции представил новичков команды.

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани представил , , и .

Николсон будет выступать за «Спартак» под 19-м номером, Хлусевич — под 26-м, Свинов — под 88-м, а Классен — под 5-м.