Каттани представил новичков «Спартака» на пресс-конференции

«Спартак» на специальной пресс-конференции представил новичков команды.
Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани представил Леона Классена, Шамара Николсона, Илью Свинова и Даниила Хлусевича.
Николсон будет выступать за «Спартак» под 19-м номером, Хлусевич — под 26-м, Свинов — под 88-м, а Классен — под 5-м.
Но удачи всем🤘
Но удачи всем🤘
Тут же задача посложнее будет Свинов 88...
Тут же задача посложнее будет Свинов 88...
"Я знаю, что вы не знаете кто я такой, но я спешу представить вам игроков которых не знаю даже я."
"Я знаю, что вы не знаете кто я такой, но я спешу представить вам игроков которых не знаю даже я."