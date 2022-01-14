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Каттани представил новичков «Спартака» на пресс-конференции

вчера, 15:30

«Спартак» на специальной пресс-конференции представил новичков команды.

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани представил Леона Классена, Шамара Николсона, Илью Свинова и Даниила Хлусевича.

Николсон будет выступать за «Спартак» под 19-м номером, Хлусевич — под 26-м, Свинов — под 88-м, а Классен — под 5-м.

Каттани представил новичков «Спартака» на пресс-конференции

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:48
Странно , почему СВИНОВ не под номером ОДИН ?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:16
Ну всё, теперь попрет...
протон
протон
вчера в 18:50
пора прощаться с Хендриксом, лишнее звено
ЧиП
ЧиП
вчера в 18:47
Два новичка точно в основе закрепятся✌️
Но удачи всем🤘
BVG1
BVG1
вчера в 17:52
    Брулин
    Брулин
    вчера в 17:33
    Николсон - усиление. Хлусевич - перерос Арсенал, лидер молодежки России. Нормальный трансфер. Свинов - третьем вратарем на перспективу. Классен - усиление скамейки и на перспективу. Обновление происходит команды - это важно.
    санек002
    санек002
    вчера в 17:20
    а вратарь в ворота то уместится?
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 16:26
    Компашка в сборе
    makkie
    makkie
    вчера в 15:57
    Пруцева не хватает.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:52
    Русские дети в городе Сан-Хосе решили приколоться и запустили в школу три свиньи. При этом написали на них краской номера 1, 2 и 4. Неделю американская полиция искала свинью под номером 3.
    Тут же задача посложнее будет Свинов 88...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:47
    Посмотрим на этих новичков.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 15:39
    Удачи всем в лучшем клубе страны!
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
    вчера в 15:39
    в Спартак 2 взяли новичков, когда же в основной состав будут подписывать игроков ?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:37
    Наш человек!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:36
    Знатная речь...
    "Я знаю, что вы не знаете кто я такой, но я спешу представить вам игроков которых не знаю даже я."
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