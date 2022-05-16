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«Бавария» интересуется нападающим «Эвертона»

сегодня, 19:45

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон попал в сферу интересов «Баварии».

На прошлой неделе руководство мюнхенского клуба связалось с представителями форварда. Чемпионы Германии пока не делали конкретных предложений по трансферу бразильца, однако изучают ситуацию вокруг игрока.

Ришарлисон готов покинуть «Эвертон», чтобы попробовать свои силы в топ-клубе.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:04
Замена явно не равноценная
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:04
Мне кажется что из-за Нагельсманна, при всем уважении к нему. Некоторые игроки просто не верят в него, поэтому хотят уйти из Баварии. Вот если был Флик возможно даже можно было взять Холланда, возможно он запросил бы личку меньше, чем у МС.
Поэтому ходили слухи что Гнабри хочет уйти в Ливерпуль, хотя Ливерпуль не предложит сильно больше Баварии по зарплате. Футболисты хотят брать трофеи пока они на пике.
Левандовски тоже хочет играть на максимуме чтобы старания конвертировались в победы, а не в вылет от Вильярреала.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:40
Это интересно.
протон
протон
сегодня в 20:40
Пришло время, когда Бавария больше не сможет сделать состав на халяву! Все хотят деньги, все дорожает! Футболистов тоже можно понять. И что мы должны сказать когда игрок верит в себя и требует больше, чем предлагает клуб! Да и клубы ведущие дают в разы больше. Баварии пора уже менять свою политику.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:05
Пока ещё только интерес.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 19:59
Хороший нап. Явно достоин играть в клубе сильнее Эвертона.
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 19:56
Это сколько отвалят
David Young
David Young
сегодня в 19:47
Надеюсь что он туда не перейдёт.
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