«Бавария» интересуется нападающим «Эвертона»

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сегодня, 19:45

Нападающий «Эвертона» попал в сферу интересов «Баварии».

На прошлой неделе руководство мюнхенского клуба связалось с представителями форварда. Чемпионы Германии пока не делали конкретных предложений по трансферу бразильца, однако изучают ситуацию вокруг игрока.

Ришарлисон готов покинуть «Эвертон», чтобы попробовать свои силы в топ-клубе.