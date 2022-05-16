«Бавария» интересуется нападающим «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон попал в сферу интересов «Баварии».
На прошлой неделе руководство мюнхенского клуба связалось с представителями форварда. Чемпионы Германии пока не делали конкретных предложений по трансферу бразильца, однако изучают ситуацию вокруг игрока.
Ришарлисон готов покинуть «Эвертон», чтобы попробовать свои силы в топ-клубе.
Поэтому ходили слухи что Гнабри хочет уйти в Ливерпуль, хотя Ливерпуль не предложит сильно больше Баварии по зарплате. Футболисты хотят брать трофеи пока они на пике.
Левандовски тоже хочет играть на максимуме чтобы старания конвертировались в победы, а не в вылет от Вильярреала.
Поэтому ходили слухи что Гнабри хочет уйти в Ливерпуль, хотя Ливерпуль не предложит сильно больше Баварии по зарплате. Футболисты хотят брать трофеи пока они на пике.
Левандовски тоже хочет играть на максимуме чтобы старания конвертировались в победы, а не в вылет от Вильярреала.