«Бавария» нашла замену Левандовски в «Штутгарте»

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» этим летом.
В качестве замены поляка мюнхенский клуб рассматривает форварда «Штутгарта» Сашу Каладжича. Представители «Баварии» планируют провести встречу с агентом игрока на этой неделе.
В нынешнем сезоне Каладжич провёл 15 матчей за «Штутгарт», записав на свой счёт 6 голов и 2 результативные передачи.
Если с продажи Роберта Бавария выручит хотя бы 30-35 млн, то на мой взгляд, лучше добавить столько же и купить Дарвина из Бенфики
Если с продажи Роберта Бавария выручит хотя бы 30-35 млн, то на мой взгляд, лучше добавить столько же и купить Дарвина из Бенфики