«Бавария» нашла замену Левандовски в «Штутгарте»

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сегодня, 14:51

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» этим летом.

В качестве замены поляка мюнхенский клуб рассматривает форварда «Штутгарта» . Представители «Баварии» планируют провести встречу с агентом игрока на этой неделе.

В нынешнем сезоне Каладжич провёл 15 матчей за «Штутгарт», записав на свой счёт 6 голов и 2 результативные передачи.