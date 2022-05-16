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«Бавария» нашла замену Левандовски в «Штутгарте»

сегодня, 14:51

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» этим летом.

В качестве замены поляка мюнхенский клуб рассматривает форварда «Штутгарта» Сашу Каладжича. Представители «Баварии» планируют провести встречу с агентом игрока на этой неделе.

В нынешнем сезоне Каладжич провёл 15 матчей за «Штутгарт», записав на свой счёт 6 голов и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Michael Myers95
Michael Myers95
сегодня в 16:18
Ахаха, теперь Бавария даже Бундеслигу не выиграет с этим Сашей
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:17
Значит Лева уйдет.....
Если с продажи Роберта Бавария выручит хотя бы 30-35 млн, то на мой взгляд, лучше добавить столько же и купить Дарвина из Бенфики
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:04
Может быть и заиграет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:01
Ну и хорошо.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:52
О да, почему нет.
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