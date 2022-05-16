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«Реал» окончательно договорился с Мбаппе

сегодня, 13:05

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.

Утверждается, что на прошлой неделе «Реал» окончательно договорился о переходе нападающего.

«Реал» не станет сообщать о переходе Мбаппе до тех пор, пока он сам не объявит об этом. Это случится до начала сбора сборной Франции (28 мая).

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 15:00
Ну и хорошо.
sv_1969
sv_1969 ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 14:45
Согласен с Вами, но мне кажется уровень игроков все таки в Испании повыше. Я это имел ввиду
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:30
наконец то разрешилось.
КING ARTHUR
КING ARTHUR
сегодня в 14:28
Отлично! Давно пора объявить.
29kc9vn6sha7
29kc9vn6sha7
сегодня в 14:20
Давно пора было, сейчас бы в финале ЛЧ забивал
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:07
Надо дождаться точки, не ровен счас опять запятая.
beefs
beefs
сегодня в 14:01
вот Мбаппе и съел Месси...
s4wzrpvb86vm
s4wzrpvb86vm ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 13:57
Видать Сити и на следующий год без кубка лч
Rattlehead
Rattlehead ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:51
Ла Лига в этом плане мало чем отличается от Лиги 1. Более того, во Франции за последние 15 лет чемпионат выигрывали 7 разных команд, тогда как в Испании за тот же период чемпионское знамя, по сути, передавалось от Реала Барселоне и обратно да Атлетико вклинивался пару раз.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 13:46
Ну и хорошо!
Elliada
Elliada
сегодня в 13:44
Как же надоела эта история. Сколько можно тянуть? Нужно сделать как МС и Холаан - объявить сразу, а не тянуть. Сначала хотели объявить после игры с Реалом, потом в мае, июне и июле
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:44
И таких окончательных договоренностей было уже пруд пруди.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 13:44
Реал Мадрид окончательно кончил.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:43
Ну вот и славненько ,избавились от КамерунскогоЭму,ещё бы Меську куда нибудь сплавить ,но эта Аргентинская зараза никуда не хочет ,кто ещё ему будет платить такое бабло за хождение по полю.
sv_1969
sv_1969 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 13:39
Он перерос Лигу 1.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:25
Тут будет потеплее
allemz
allemz
сегодня в 13:25, ред.
Килиан крутой игрок, поначалу не нравился, а сейчас творит реальные и полезные вещи, мне нравится этот игрок, отобрал лидерство сначала у Неймара, потом Месси шансов не оставил. Месси не забивает, потому что он всего лишь один из дополняющих элементов Мбаппе, а не пуп как в Барселоне.

В чем сейчас преимущество негра, так это его ментальный прогресс, дорабатывает и не сдается, мне кажется, он уже обрел то, чего реально не хватало такому скилловому игроку - характер лидера. Для меня он сейчас лучший в мире. Однако не хотел бы видеть его в Реале, сливочные это больше про навесы и стандарты. Полузащита скоро на пенсию уйдет, а топовых партнеров как в сборной или ПСЖ нет, а значит не будет блистать как сегодня. На его фланге разыгравшийся Вини играет, тоже не знаешь, что будет с ним, если перестроить игру. Из-за одного Мбаппе может единый механизм съехать и так пока еще перестраивающегося Реала.
Как по мне, лучший вариант - играть дальше за ПСЖ, а там глядишь Нассер поднапряжется и золотую игрушку ему подкинет, пока Перес собирает новый галактикос под его будущий приезд.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:19
Бредятина
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:17
Вот и здорово, поздрааляю болельщиков Реала с этим мега усилением!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:16
А может еще не все???
izrafel
izrafel
сегодня в 13:13
Ну вот уже две саги с переходом закончились...:))
allemz
allemz ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:08
Ага, а источник: ватсапп-переписка уборщиц Сантьяго Бернабеу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:06, ред.
Ну вот и всё. Это случилось !
Но место для вбросов ещё оставили !))
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