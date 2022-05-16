«Реал» окончательно договорился с Мбаппе

1652695518

сегодня, 13:05

Форвард ПСЖ продолжит карьеру в Испании.

Утверждается, что на прошлой неделе «Реал» окончательно договорился о переходе нападающего.

«Реал» не станет сообщать о переходе Мбаппе до тех пор, пока он сам не объявит об этом. Это случится до начала сбора сборной Франции (28 мая).