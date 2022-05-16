«Реал» окончательно договорился с Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.
Утверждается, что на прошлой неделе «Реал» окончательно договорился о переходе нападающего.
«Реал» не станет сообщать о переходе Мбаппе до тех пор, пока он сам не объявит об этом. Это случится до начала сбора сборной Франции (28 мая).
В чем сейчас преимущество негра, так это его ментальный прогресс, дорабатывает и не сдается, мне кажется, он уже обрел то, чего реально не хватало такому скилловому игроку - характер лидера. Для меня он сейчас лучший в мире. Однако не хотел бы видеть его в Реале, сливочные это больше про навесы и стандарты. Полузащита скоро на пенсию уйдет, а топовых партнеров как в сборной или ПСЖ нет, а значит не будет блистать как сегодня. На его фланге разыгравшийся Вини играет, тоже не знаешь, что будет с ним, если перестроить игру. Из-за одного Мбаппе может единый механизм съехать и так пока еще перестраивающегося Реала.
Как по мне, лучший вариант - играть дальше за ПСЖ, а там глядишь Нассер поднапряжется и золотую игрушку ему подкинет, пока Перес собирает новый галактикос под его будущий приезд.
В чем сейчас преимущество негра, так это его ментальный прогресс, дорабатывает и не сдается, мне кажется, он уже обрел то, чего реально не хватало такому скилловому игроку - характер лидера. Для меня он сейчас лучший в мире. Однако не хотел бы видеть его в Реале, сливочные это больше про навесы и стандарты. Полузащита скоро на пенсию уйдет, а топовых партнеров как в сборной или ПСЖ нет, а значит не будет блистать как сегодня. На его фланге разыгравшийся Вини играет, тоже не знаешь, что будет с ним, если перестроить игру. Из-за одного Мбаппе может единый механизм съехать и так пока еще перестраивающегося Реала.
Как по мне, лучший вариант - играть дальше за ПСЖ, а там глядишь Нассер поднапряжется и золотую игрушку ему подкинет, пока Перес собирает новый галактикос под его будущий приезд.