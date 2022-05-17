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«Мотивацией была личная гордость». Хау — о победе над «Арсеналом»

сегодня, 09:08
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился эмоциями от победы над «Арсеналом» в АПЛ (2:0).

Без сомнений, это была лучшая наша игра с момента моего прибытия. Мотивацией была личная гордость, игра при наших болельщиках и завершение чемпионата на высокой ноте. Мы действовали решительно. Непростой матч. «Арсенал» — это очень высокий уровень. Я благодарен игрокам.

Множество факторов помогло нам изменить нашу игру — единство, командный дух и прибытие качественных исполнителей. Нельзя забывать и про настрой игроков, они были полны решимости подняться выше по таблице. Самая трудная задача для меня грядущим летом — сохранить этот командный дух нетронутым, меняя при этом динамику игры.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:53
Чтож вы такие замечательные и не в ЕК !?
beefs
beefs
сегодня в 09:46
ну что же финал чемпионата запомнится...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:41
Смогли удивить всех.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:16
Хорошая игра со стороны хозяев
t6rjbsp8bd74
t6rjbsp8bd74
сегодня в 09:13
Она явно осталась удовлетворённой
izrafel
izrafel
сегодня в 09:12
Молодцы, хорошо сыграли
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