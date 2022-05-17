«Мотивацией была личная гордость». Хау — о победе над «Арсеналом»

Главный тренер «Ньюкасла» поделился эмоциями от победы над «Арсеналом» в АПЛ (2:0).

Без сомнений, это была лучшая наша игра с момента моего прибытия. Мотивацией была личная гордость, игра при наших болельщиках и завершение чемпионата на высокой ноте. Мы действовали решительно. Непростой матч. «Арсенал» — это очень высокий уровень. Я благодарен игрокам.

Множество факторов помогло нам изменить нашу игру — единство, командный дух и прибытие качественных исполнителей. Нельзя забывать и про настрой игроков, они были полны решимости подняться выше по таблице. Самая трудная задача для меня грядущим летом — сохранить этот командный дух нетронутым, меняя при этом динамику игры.