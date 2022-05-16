Буффон: «В спорте мне важна справедливость, а не награды»

Экс-голкипер сборной Италии рассказал о несправедливости, связанной с вручением «Золотого мяча».

Негодую ли я из-за отсутствия у меня «Золотого мяча»? Это не всегда поддается логике. В 2003 году я был лучшим футболистом Лиги чемпионов, что для вратаря очень большая редкость, однако не попал даже в первую пятерку претендентов. В спорте мне важна справедливость, а не награды. Наибольшей несправедливостью, связанной с «Золотым мячом», стало его отсутствие у Иньесты. По уровню он был равен Марадоне, Месси или Роналду.