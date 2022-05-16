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Буффон: «В спорте мне важна справедливость, а не награды»

вчера, 23:37

Экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о несправедливости, связанной с вручением «Золотого мяча».

Негодую ли я из-за отсутствия у меня «Золотого мяча»? Это не всегда поддается логике. В 2003 году я был лучшим футболистом Лиги чемпионов, что для вратаря очень большая редкость, однако не попал даже в первую пятерку претендентов. В спорте мне важна справедливость, а не награды. Наибольшей несправедливостью, связанной с «Золотым мячом», стало его отсутствие у Иньесты. По уровню он был равен Марадоне, Месси или Роналду.

Ранее был опубликован актуальный рейтинг претендентов на награду.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:29
По справедливости вообще нужно давать такую индивидуальную награду не более одного для футболиста. Может тогда отметят тех, кого оставили в стороне в угоду спонсорам.
протон
протон
сегодня в 00:21
Можно было бы отдать в свое время один из Золотых Мячей Лионеля Месси. Все равно, и без них он легенда Барселоны и Испании и один из лучших полузащтников в истории с Хави, как бы не старались мадридисты со своей пропагандой Модрича, но пиковые Хави и Иньеста недосягаемы.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:07
Справедливость нужна не только в спорте но и во всех сферах жизни.По футбольныму таланту Иньеста выше на голову Роналду но тому дали 5 зм
beefs
beefs
вчера в 23:43
А что такое справедливость...
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