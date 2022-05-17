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Аллегри: «Ничья с „Лацио“ олицетворяет текущий сезон „Ювентуса“»

сегодня, 08:32
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после ничьей с «Лацио» в Серии А (2:2) выразил надежду на изменение результатов своей команды в следующем сезоне.

Мы были близки к победе, игроки неплохо справлялись, но такое бывает. В каком-то смысле эта ничья олицетворяет текущий сезон «Ювентуса». Нам необходимо вновь привыкнуть к победам. Я разговаривал с руководством клуба, у нас есть конкретные идеи, хоть рынок и непредсказуем, разумеется. Полагаю, нами заложен неплохой фундамент. Такие футболисты, как Влахович и Закария, они только что прибыли, в следующем сезоне они станут намного лучше.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 09:48
Есть над чем работать и исправлять ситуацию.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:40
Позорный сезон для Юве.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:38
Всё очень нехорошо у Ювентуса.
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