Аллегри: «Ничья с „Лацио“ олицетворяет текущий сезон „Ювентуса“»

Главный тренер «Ювентуса» после ничьей с «Лацио» в Серии А (2:2) выразил надежду на изменение результатов своей команды в следующем сезоне.

Мы были близки к победе, игроки неплохо справлялись, но такое бывает. В каком-то смысле эта ничья олицетворяет текущий сезон «Ювентуса». Нам необходимо вновь привыкнуть к победам. Я разговаривал с руководством клуба, у нас есть конкретные идеи, хоть рынок и непредсказуем, разумеется. Полагаю, нами заложен неплохой фундамент. Такие футболисты, как Влахович и Закария, они только что прибыли, в следующем сезоне они станут намного лучше.