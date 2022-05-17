Артета: «„Ньюкасл“ заслужил победу, он был намного сильнее»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ против «Ньюкасла» (0:2).

«Ньюкасл» заслужил победу, он был намного сильнее. Мы ничего не смогли. Мы плохо держали мяч, были хуже по всем показателям. Да, в матче многое произошло, даже замены из-за травм были, однако это не повод для оправданий.

Мы не смогли показать ту игру, которую должны были. Мы пытались изменить свою игру, но это не дало плодов. На отдельных отрезках мы выглядели лучше, однако мы пропустили голы и не смогли использовать свои моменты.

«Ньюкасл» был на порядок лучше, и это разочаровывает. Наша игра была очень далека от той, что требуется для выхода в Лигу чемпионов. Мне очень жаль, это очень болезненное поражение. До этого тура мы сами управляли ситуацией, но теперь все изменилось. Однако футбол всегда способен дать хотя бы минимальный шанс.