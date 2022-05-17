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Артета: «„Ньюкасл“ заслужил победу, он был намного сильнее»

сегодня, 08:12
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ против «Ньюкасла» (0:2).

«Ньюкасл» заслужил победу, он был намного сильнее. Мы ничего не смогли. Мы плохо держали мяч, были хуже по всем показателям. Да, в матче многое произошло, даже замены из-за травм были, однако это не повод для оправданий.

Мы не смогли показать ту игру, которую должны были. Мы пытались изменить свою игру, но это не дало плодов. На отдельных отрезках мы выглядели лучше, однако мы пропустили голы и не смогли использовать свои моменты.

«Ньюкасл» был на порядок лучше, и это разочаровывает. Наша игра была очень далека от той, что требуется для выхода в Лигу чемпионов. Мне очень жаль, это очень болезненное поражение. До этого тура мы сами управляли ситуацией, но теперь все изменилось. Однако футбол всегда способен дать хотя бы минимальный шанс.

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Все комментарии
42kjcxgsnt6k
42kjcxgsnt6k
сегодня в 09:48
Что ему делать? он и так выше головы прыгнуд с таким составом
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:45
Обидно это слушать от тренера Арсенала
beefs
beefs
сегодня в 08:43
так вы хотите в ЛЧ...
1 984
1 984
сегодня в 08:39
Это начало.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:37
Артета, дай леща Кронке за зимнее ТО🙏
LMI
LMI
сегодня в 08:33
Какой самокритичный, е..... А что же ты ваньку валял со своими малышами сопливыми и до этой игры? Кто вас упросил проиграть ТРИ ИГРЫ ПОДРЯД, где нужно было ПОБЕЖДАТЬ и сидеть поплевывая на бровку во вчерашней игре? Команда №6
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:14
Адекватные слова
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