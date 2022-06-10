Дмитрий Черышев: «Абаскаль — хороший тренер, квалифицированный»

Экс-игрок «Динамо» оценил новость о назначении главным тренером «Спартака».

Абаскаль — хороший тренер, квалифицированный. Тем более он показал себя хорошо в швейцарском чемпионате. Главный вопрос в том, будут ли они ему доверять? Любому тренеру нужно время. Всё будет зависеть от их общей работы. И Ваноли, и Витория, и Эмери давным-давно хорошие тренеры, но работают по полгода и уходят. Для тренера важно доверие. Естественно, нужно понимание, что он пришёл не на три месяца, чтобы заработать.