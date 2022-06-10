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Дмитрий Черышев: «Абаскаль — хороший тренер, квалифицированный»

10 июня 2022, 12:57

Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Черышев оценил новость о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

Абаскаль — хороший тренер, квалифицированный. Тем более он показал себя хорошо в швейцарском чемпионате. Главный вопрос в том, будут ли они ему доверять? Любому тренеру нужно время. Всё будет зависеть от их общей работы. И Ваноли, и Витория, и Эмери давным-давно хорошие тренеры, но работают по полгода и уходят. Для тренера важно доверие. Естественно, нужно понимание, что он пришёл не на три месяца, чтобы заработать.

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FruttyPups
FruttyPups ответ Leha-ha50 (раскрыть)
11 июня 2022 в 15:10
исправили.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июня 2022 в 16:27, ред.
И Ваноли, и Витория, и Эмери давным-давно. Хорошие тренеры, но работают по полгода и уходят.
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А должно быть так :
И Ваноли, и Витория, и Эмери давным-давно хорошие тренеры, но работают по полгода и уходят.
альсато
альсато
10 июня 2022 в 16:04
если такая ТЕКУЧКА тренеров в Спартаке, это означает, что в руководстве находятся люди, которые НИ ХРЕНА не понимают за футбол!
виктор бочарников
виктор бочарников
10 июня 2022 в 14:03
Через 2-3 месяца посмотрим,ну а если не получится всегда можно сказать,не оказали должного доверия.
Гость
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