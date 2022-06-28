Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Тоттенхэм» нацелился на дуэт «Эвертона» за 85 миллионов фунтов стерлингов

28 июня 2022, 07:15

«Тоттенхэм» готов усилить свой интерес к Ришарлисону, а также рассматривает возможность приобретения его напарника по «Эвертону» Энтони Гордона, сообщает GOAL.

Лондонцы отчаянно пытаются усилить свои атакующие возможности в преддверии нового сезона и нацелились на дуэт «Эвертона», тем не менее, «шпоры» столкнутся с конкуренцией со стороны «Челси» за Ришарлисона, и им нужно будет сделать привлекательное предложение, чтобы убедить «Эвертон» расстаться с доморощенным перспективным игроком Гордоном.

Ришарлисон является главной целью «Тоттенхэма», и известно, что бразилец очень хочет покинуть Гудисон Парк, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.

Источники в «Эвертоне» оценивают форварда, который забил 11 голов, более чем в 60 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиона долларов).

«Челси» также проявляет интерес, хотя в настоящее время их трансферная деятельность окружена неопределенностью после ухода в последние недели председателя Брюса Бака, директора Марины Грановской и Петра Чеха, технического советника клуба.

Что касается Гордона, в прошлом сезоне он сыграл 40 матчей и забил четыре гола. Его ценят как менеджер Фрэнк Лэмпард, так и футбольный директор Кевин Телуэлл.

Но поскольку Лэмпард знает, что ему нужно продавать игроков, прежде чем кого-то купить, предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов (31 миллион долларов) или больше может оказаться заманчивым для «Эвертона».

Способность Гордона играть на нескольких позициях нравится «Тоттенхэму». Антонио Конте и футбольный директор Фабио Паратичи рассматривают игрока сборной Англии до 21 года как молодого талантливого футболиста, который мог бы прогрессировать под руководством Конте.

«Эвертон», в свою очередь, заинтересован в подписании полузащитника «шпор» Гарри Уинкса, которого можно использовать в качестве довеска в переговорах с Ришарлисоном и Гордоном.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ заплатил 5 млн евро неустойки, чтобы Гальтье ушёл из «Ниццы»
27 июня 2022
В «Ницце» намекнули, что экс-наставник клуба Гальтье возглавит ПСЖ
27 июня 2022
СлухиВальверде станет главным тренером «Атлетика» в 3-й раз
26 июня 2022
Бывший тренер «Спартака» может возглавить клуб из Египта
26 июня 2022
Лоськов и Пашинин останутся в «Локомотиве»
24 июня 2022
«Атлетик» ждёт возвращения Бьелсы или Вальверде. Зависит от результатов президентских выборов
24 июня 2022Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
28 июня 2022 в 09:27
Ну тогда Эвертону вылета не избежать в следующем сезоне.
1 984
1 984
28 июня 2022 в 09:25
Надо договариваться.
A.S.A
A.S.A
28 июня 2022 в 08:56
Если ириски хотят бороться за ЕК то им нельзя отпускать ни бразильца и тем более ни Гордона. Бразилец главная атакующая боевая единица Эвертона, игрок который может забивать и приносить пользу клубу, нужно только подписать правильных подносчиков снарядов для него. Энтони действительно молодой парень, который показывает хорошую игру. Заметил его на играх молодежной сборной Англии. Штрафные исполняет хорошо, может хорошо пробить с обеех ног.
Ну получат они 85 мультов, а кого подпишут на эти деньги, нормальных игроков сейчас сложно подписать за нормальную цену....игрок разок стрельнул и уже минимкм 50 лямов требуют за него....а Ришарлисон и Гордон уже проверенные игроки, внедрять их в состав не нужно.....
Эвертону нужно провести хорошую чистку состава, и взять нормальных качественных игроков
Crest
Crest
28 июня 2022 в 07:30, ред.
Достаточно хорошее усиление. Гордон хорошо прибавил при Бенитесе. Может хорошо исполнять стандарты и хорошо бегает. Молодой и перспективный игрок. А Ришарлисон уже знаком широкой публике. Но нужно надеяться что Ришарлисон не будет мешать Кейну. Их функционал на поле похож. Предполагаю что Ришарлисон будет забивать больше, чем в Эвертоне все таки вингеры и хавбеки у Тоттенхэма посильнее.
sv_1969
sv_1969
28 июня 2022 в 07:19
Интересно будет посмотреть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 