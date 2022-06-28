«Тоттенхэм» нацелился на дуэт «Эвертона» за 85 миллионов фунтов стерлингов

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28 июня 2022, 07:15

«Тоттенхэм» готов усилить свой интерес к , а также рассматривает возможность приобретения его напарника по «Эвертону» , сообщает GOAL.

Лондонцы отчаянно пытаются усилить свои атакующие возможности в преддверии нового сезона и нацелились на дуэт «Эвертона», тем не менее, «шпоры» столкнутся с конкуренцией со стороны «Челси» за Ришарлисона, и им нужно будет сделать привлекательное предложение, чтобы убедить «Эвертон» расстаться с доморощенным перспективным игроком Гордоном.

Ришарлисон является главной целью «Тоттенхэма», и известно, что бразилец очень хочет покинуть Гудисон Парк, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.

Источники в «Эвертоне» оценивают форварда, который забил 11 голов, более чем в 60 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиона долларов).

«Челси» также проявляет интерес, хотя в настоящее время их трансферная деятельность окружена неопределенностью после ухода в последние недели председателя Брюса Бака, директора Марины Грановской и Петра Чеха, технического советника клуба.

Что касается Гордона, в прошлом сезоне он сыграл 40 матчей и забил четыре гола. Его ценят как менеджер Фрэнк Лэмпард, так и футбольный директор Кевин Телуэлл.

Но поскольку Лэмпард знает, что ему нужно продавать игроков, прежде чем кого-то купить, предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов (31 миллион долларов) или больше может оказаться заманчивым для «Эвертона».

Способность Гордона играть на нескольких позициях нравится «Тоттенхэму». Антонио Конте и футбольный директор Фабио Паратичи рассматривают игрока сборной Англии до 21 года как молодого талантливого футболиста, который мог бы прогрессировать под руководством Конте.

«Эвертон», в свою очередь, заинтересован в подписании полузащитника «шпор» Гарри Уинкса, которого можно использовать в качестве довеска в переговорах с Ришарлисоном и Гордоном.