«Атлетик» ждёт возвращения Бьелсы или Вальверде. Зависит от результатов президентских выборов

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24 июня 2022, 14:55

Имя нового тренера басков узнаем уже сегодня.

Марселино ушел месяц назад. С тех пор у «Атлетика» нет тренера

24 мая было объявлено о том, что Марселино Гарсия Тораль покидает пост главного тренера «Атлетика» из Бильбао. Испанский специалист руководил гордостью баскского футбола на протяжении полутора лет, в 75 матчах под его началом «Атлетик» добился 29 побед, 25 раз сыграл вничью и потерпел 21 поражение.

Высшей точки при Марселино «Атлетик» достиг уже в третьем по счету матче этого тренера, когда выиграл Суперкубок Испании 2021, переиграв на пути к трофею «Реал» и «Барселону». Увы, развить успех первых дней работы в «Атлетике» Марселино не сумел, у него получилась команда с кубковым характером, но при этом не самая везучая, о чем свидетельствуют два поражения в финалах Кубка Короля от «Барселоны» и «Реала Сосьедад».

В Ла Лиге баски и вовсе финишировали десятыми и восьмыми, оставаясь без еврокубков. Марселино ушел не только из-за результатов, хотя от него действительно ждали большего, но и в свете грядущих выборов президента «Атлетика». Уже сегодня состоится голосование, которое определит имя нового президента и одновременно главного тренера «Атлетика». Интрига щекочет нервы фанатам, хотя они уже точно знают, что вне зависимости от результатов выборов команду возглавит сильный и хорошо им знакомый тренер.

Марсело Бьелса — главный козырь Иньяки Аречабалеты

В понедельник Марсело Бьелса был представлен в качестве потенциально нового тренера «Атлетика», аргентинский специалист займет пост в том случае, если Иньяки Аречабалета выиграет президентские выборы. Бьелса уже работал с «Атлетиком» с 2011-го по 2013-й год, в сезоне 2011/12 Марсело вывел басков в финалы Кубка Испании и Лиги Европы, но в обоих случаях крупно проиграл в решающих матчах «Барселоне» и «Атлетико» с одинаковым счетом 0:3.

Последним местом работы Бьелсы был «Лидс Юнайтед», где он задержался на три с половиной года, что стало самым долгим периодом беспрерывной работы на одном месте для аргентинца. В конце февраля он покинул английский клуб из-за неудовлетворительных результатов, но готов принять новый вызов накануне 67-летия. Бьелса не пассивная карта в колоде Аречабалеты, в понедельник «Эль Локо» провел впечатляющую презентацию, по ходу которой в мельчайших подробностях проанализировал текущее состояния «Атлетика» и предложил свою спортивную стратегию для команды.

Бьелса убедил колеблющихся. Но их голосов может не хватить

Аречабалета сделал сильный ход, когда убедил Бьелсу присоединиться к своей заявке на пост президента «Атлетика». По словам кандидата в президенты, Бьелса хорошо отзывался о Марселино и согласился изучить предложение только после того, как действующий тренер решил покинуть свой пост. Марсело не приезжал в Бильбао, не жал никому руки на камеры, лучезарно улыбаясь, не делал громких заявлений в прессе.

Вместо этого он перелопатил кучу статистики, просмотрел сотни часов футбола, сделал нарезки, составил график и выплеснул на заинтересованных в судьбе «Атлетика» море цифр, а параллельно медленно и нудно изложил свое видение текущих дел и обозначил план дальнейших изменений. Только вдумайтесь: Бьелса посмотрел все 45 матчей «Атлетика» в прошедшем сезоне, 38 матчей второй команды, несколько игр третьей команды и «Атлетика» U19.

Кроме того, он изучил возможности каждого соперника по Ла Лиге, кроме «Жироны», чье повышение случилось слишком поздно. Марсело без запинки рассказал о статистике каждого игрока и возможностях для роста, об игровых структурах, командном менталитете, своих методах работы и способах достижения целей. 70-минутная лекция дала понять, что Бьелса уже вовлечен в дела команды, а его вердикт прозвучал весьма оптимистично:

Мне нравится эта команда и эти футболисты. Они играют хорошо, и я уверен, что Марселино смог бы сделать их еще лучше, если бы остался в Бильбао. Надеюсь, мне это тоже удастся. Этот набор футболистов по своим качествам подходит мне даже больше, чем команда, которую я тренировал в 2011-2013.

Почти десять лет назад Муньяина спросили, правда ли Марсело Бьелса настолько «сумасшедший», как о нем говорят. Молодой и наивный Икер выдал ответ без купюр: «Нет, он еще более безумный, чем вы думаете». Но в Бильбао его любили, фанаты напоследок пели песню, в которой просили Марсело остаться. Тогда он ушел, но теперь может вернуться.

В оппозиции Эрнесто Вальверде, которого готовы назначить два кандидата в президенты

Самое интересное, что до презентации Марсело Бьелсы Иньяки Аречабалета был аутсайдером президентской гонки. Для выдвижения он собрал всего лишь 2987 подписей сторонников, в то время как у Йона Уриарте была 6041 подпись, а у Рикардо Баркалы — 4054. Это соотношение является отражением примерного уровня поддержки избирателей, но впечатляющее выступление Бьелсы может сыграть решающее значение, в то время как Уриарте и Баркала будут отнимать голоса друг у друга из-за схожих по нескольким пунктам заявок.

Так, оба объявили, что главным тренером в случае их победы станет Эрнесто Вальверде, который уже дважды всходил на тренерский мостик «Атлетика» (2003-2005 и 2013-2017). В 2017-м Вальверде отправился на повышение в «Барсу», с которой выиграл два чемпионата и Кубок Короля. Правда, в Испании бытует мнение, что Эрнесто покинул «Камп Ноу» сломленным, поэтому два с половиной года сидит без работы. Хоть он и младше Бьелсы почти на 10 лет, старичок из Аргентины выглядит более энергичным и голодным до футбола, который является его смыслом жизни.

С другой стороны, Вальверде — едва ли не самый успешный тренер «Атлетика» в XXI веке, он выигрывал с басками Суперкубок Испании и выводил их в Лигу чемпионов. Эрнесто до последнего не хотел участвовать в предвыборной кампании, но в итоге согласился, когда к нему обратились два фаворита. Это позволило встать как бы на сторону клуба, а не конкретного президента. Как и Бьелса, Вальверде адресовал комплименты Марселино, выразил сожаление, что он не остался в «Атлетике». Эрнесто тоже любят в Бильбао, он там свой парень: играл за «львов» и дважды возглавлял команду, в сумме больше десяти лет провел на «Сан-Мамесе». И кого прикажете выбрать?