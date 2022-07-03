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«Вильярреал» предложил 10 млн евро за Бельерина

03 июля 2022, 20:48

«Вильярреал» намерен подписать защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

Испанцы предлагают за футболиста 10 млн евро. Правый защитник прошлый сезон провел в аренде в «Бетисе».

Контракт футболиста истекает летом 2023 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
03 июля в 21:59
Соглашайтесь не думая!!! Артете игрок не нужен, а контракт истекает через год, иначе опять подарим игрока кому нибудь....
Бельерин сам желает присоединиться к Бетису в котором он провел прошлый сезон, но севильский коуб не готов выкупить игрока за 10 млн которые просит Арсенал. Но вариант с Вильярреалом лучше и для самого игрока, хорошо знакомый тренер, который заинтересован в совместной работе, плюс игра в ЕК и Арсенал устроит их предложение....сейчас все будет зависеть от решения игрока
VeniaminS
VeniaminS
03 июля в 20:53
Очень хорошая сумма.
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