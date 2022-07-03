«Вильярреал» предложил 10 млн евро за Бельерина

«Вильярреал» намерен подписать защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.
Испанцы предлагают за футболиста 10 млн евро. Правый защитник прошлый сезон провел в аренде в «Бетисе».
Контракт футболиста истекает летом 2023 года.
«Вильярреал» намерен подписать защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.
Испанцы предлагают за футболиста 10 млн евро. Правый защитник прошлый сезон провел в аренде в «Бетисе».
Контракт футболиста истекает летом 2023 года.
Бельерин сам желает присоединиться к Бетису в котором он провел прошлый сезон, но севильский коуб не готов выкупить игрока за 10 млн которые просит Арсенал. Но вариант с Вильярреалом лучше и для самого игрока, хорошо знакомый тренер, который заинтересован в совместной работе, плюс игра в ЕК и Арсенал устроит их предложение....сейчас все будет зависеть от решения игрока
Бельерин сам желает присоединиться к Бетису в котором он провел прошлый сезон, но севильский коуб не готов выкупить игрока за 10 млн которые просит Арсенал. Но вариант с Вильярреалом лучше и для самого игрока, хорошо знакомый тренер, который заинтересован в совместной работе, плюс игра в ЕК и Арсенал устроит их предложение....сейчас все будет зависеть от решения игрока