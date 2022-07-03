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Оздоев: «Есть предложения от арабских клубов, но пока я себя там не вижу»

03 июля 2022, 19:06

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о вариантах продолжения карьеры.

Я взял паузу для размышления. Хочу подумать, что вообще хочу видеть от своей карьеры. Хочется получить новый вызов. Я почти пять лет играл в «Зените», теперь пришла пора попробовать что-то новое.

Предложения сейчас есть: и из России, и из-за рубежа. Анализирую, что будет лучше для меня и для моей семьи. В ближайшее время приму окончательное решение.

У меня всегда была мечта попробовать себя в Европе. Понятно, что в сложившейся ситуации определенные вещи будет тяжело исполнить. Но попробовать все равно хочется.

Если говорить про Россию, то хочу попробовать себя в проекте, который направлен на результат, на высокие места. Когда 4 года подряд становишься чемпионом — привыкаешь, хочешь постоянно побеждать. Уход из «Зенита» — был моим осознанным выбором.

РПЛ или Европа? Я люблю Россию. Тут приятно играть. РПЛ — хороший чемпионат. Не топ, но хороший даже по меркам Европы.

Повторюсь все зависит от проекта и какие задачи перед собой ставит команда. Тут не главный вопрос денег, но они так же важны. А «Зенит» это тот клуб, который регулярно играл в Лиге чемпионов, выигрывал РПЛ — у футболистов был шанс зарабатывать деньги. Я зарабатывал деньги, а не просто так их получал. Если бы я смотрел только на деньги, то спокойно бы прямо сейчас собрал вещи и уехал в теплые края. У меня есть предложение с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока я себя там не вижу.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
03 июля в 20:27
Очень разумные слова от Маги, он вообще очень умный парень, те, кто смотрел его в КомментШоу, поймут.
КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 20:22
Просто пока понты колотит.
Союзник противников
Союзник противников
03 июля в 19:11
Блин,биноклЮ переверни,не с той стороны смотришь на себя!
dadrail
dadrail
03 июля в 19:07
В итоге там и окажешься
Гость
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