Тухель выступил против трансфера Роналду в «Челси»

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03 июля 2022, 18:01

Нападающий «Манчестер Юнайтед» , скорее всего, не перейдёт в «Челси».

Около двух недель назад новый владелец «синих» Тодд Боэли встречался с агентом португальского форварда Жорже Мендешем, чтобы обсудить потенциальный трансфер Криштиану в лондонский клуб.

Однако Боэли не будет подписывать игроков без совета главного тренера «Челси» . Во время беседы немецкий специалист сообщил новому владельцу, что не заинтересован в трансфере Роналду. Тухель хочет подписать в «Челси» мобильного, быстрого нападающего, который способен активно прессинговать.