Тухель выступил против трансфера Роналду в «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, скорее всего, не перейдёт в «Челси».
Около двух недель назад новый владелец «синих» Тодд Боэли встречался с агентом португальского форварда Жорже Мендешем, чтобы обсудить потенциальный трансфер Криштиану в лондонский клуб.
Однако Боэли не будет подписывать игроков без совета главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. Во время беседы немецкий специалист сообщил новому владельцу, что не заинтересован в трансфере Роналду. Тухель хочет подписать в «Челси» мобильного, быстрого нападающего, который способен активно прессинговать.
PS если смотреть на этот трансфер то новый босс Боули решил начать свой путь в Челси с пиара.....
PS если смотреть на этот трансфер то новый босс Боули решил начать свой путь в Челси с пиара.....