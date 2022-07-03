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Тухель выступил против трансфера Роналду в «Челси»

03 июля 2022, 18:01

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, скорее всего, не перейдёт в «Челси».

Около двух недель назад новый владелец «синих» Тодд Боэли встречался с агентом португальского форварда Жорже Мендешем, чтобы обсудить потенциальный трансфер Криштиану в лондонский клуб.

Однако Боэли не будет подписывать игроков без совета главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. Во время беседы немецкий специалист сообщил новому владельцу, что не заинтересован в трансфере Роналду. Тухель хочет подписать в «Челси» мобильного, быстрого нападающего, который способен активно прессинговать.

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Все комментарии
BDA81
BDA81 ответ ZIBO rock (раскрыть)
03 июля в 21:21
Не знаю)))Но мне явно не до вас)))там судьям за игру лям платят ))))))))))))Я тоже так хочу!!!!!)))))))))))))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ BDA81 (раскрыть)
03 июля в 21:15
А я где-то был серьезным?!)
BDA81
BDA81 ответ ZIBO rock (раскрыть)
03 июля в 21:12
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ BDA81 (раскрыть)
    03 июля в 21:06
    То что спам и в африке спам - это ваши негры тебе рассказали?!)))
    Akatsuki72
    Akatsuki72
    03 июля в 20:50
    И правильно!
    BDA81
    BDA81 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    03 июля в 20:43
    )))))))))))не напрягайся)))) Спам он и в Африке Спам))) И Зарема это СПАМ)))) ну и её профессия сама за себя говорит )))содержанцы одним словом!!!!!!))))))))))))))))))))))
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ BDA81 (раскрыть)
    03 июля в 20:37
    И имя господа всуе не упоминайте, а если и упоминаете то с большой буквы!
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ BDA81 (раскрыть)
    03 июля в 20:36
    У Спатака и без меня богатая история написана! У Зенита тоже "богатая история" но только с запахом сероводорода!)
    BDA81
    BDA81 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    03 июля в 20:31
    О! В точку ))) Вот он весь народный плачущий Спартак )))Ваши слова да богу в уши)))Но вы проницательны))Советую не бросать литературный жанр )))напишите историю клуба своего))
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ BDA81 (раскрыть)
    03 июля в 20:25
    И вечно плачущие и неудовлетворенные - это все в Зените! Одни ноют, другие сами себя удовлетворяют!)
    112910415
    112910415
    03 июля в 20:06
    Тухель своё дело знает !
    BDA81
    BDA81 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    03 июля в 20:05, ред.
    Кристина вечно плачущая + Зарема вечно неудовлетворённая супер дуэт )) Максимка отдыхает со своими хитами ))))))))))))))) Представь вывеску ))) будет ГАЗПРОМ во всёх грихах виновен ))) И в том что США на луну так и не слетали )))
    Bensurr
    Bensurr
    03 июля в 20:03
    Тухель больше делает акцент на молодёж зачем ему 37 летний Роналду? Хоть и Роналду может еше три года играть на высоком уровне
    zooveterinar
    zooveterinar
    03 июля в 19:51
    Кристинка свое жало точит уже на Челси!! Тухель самый умный,понял "фрукт" такой нахрен не нужен,погниют все апельсины!!!
    BDA81
    BDA81 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    03 июля в 19:48
    Неее брат ))) Спам он и есть Спам )) Там с Заремой они дуэт споют))) Что такое хорошо, что такое плохо))))))))))))))))
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ BDA81 (раскрыть)
    03 июля в 19:46, ред.
    СПАМ - это Санкт Петербургский Алексей Миллер?)))
    BDA81
    BDA81 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    03 июля в 19:42
    А я бы в Спаме посмотрел бы на него)))
    BDA81
    BDA81 ответ DXTK (раскрыть)
    03 июля в 19:41
    ну вы уж перестарались )))))))))))))))))Хотя забавно)))
    Mekail
    Mekail
    03 июля в 19:26
    Все правильно Томас не самоубийца
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    03 июля в 19:08
    Да конечно зачем он нужен, будет требовать под себя команду настраивать, дисциплину разлагать, вреда больше чем пользы. КР пора уже в МЛС или ОАЭ, а не искать топ-клуб где ему руля дадут
    DXTK
    DXTK
    03 июля в 18:58, ред.
    Завтра будет новость Тухэля уволили, Роналду взяли........

    PS если смотреть на этот трансфер то новый босс Боули решил начать свой путь в Челси с пиара.....
    Неэгоист
    Неэгоист
    03 июля в 18:27
    Куда ж бедному срону податься?...
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    03 июля в 18:10
    Я бы не прочь увидеть его в Милане!
    1 984
    1 984
    03 июля в 18:06
    Всё правильно.
    Гость
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