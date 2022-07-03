«Челси» планировал вернуть Салаха

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03 июля 2022, 18:06

Руководство «Челси» хотело подписать форварда «Ливерпуля» , пишет The Sun.

Это было перед продлением контракта игрока, теперь «синие» отказались от такой идеи. Напомним, что Салах выступал за «Челси» с 2014 по 2016 год.