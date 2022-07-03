«Челси» планировал вернуть Салаха

Руководство «Челси» хотело подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, пишет The Sun.
Это было перед продлением контракта игрока, теперь «синие» отказались от такой идеи. Напомним, что Салах выступал за «Челси» с 2014 по 2016 год.
Руководство «Челси» хотело подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, пишет The Sun.
Это было перед продлением контракта игрока, теперь «синие» отказались от такой идеи. Напомним, что Салах выступал за «Челси» с 2014 по 2016 год.
Просто использовали другие клубы, интересы условных Реала и Челси, дабы получить то, чего хочет от Ливерпуля. Агентские игры.
А так вообще, к нему меньше всего вопросов, с учётом того, что он делает для бедных людей и больных детей.
Просто использовали другие клубы, интересы условных Реала и Челси, дабы получить то, чего хочет от Ливерпуля. Агентские игры.
А так вообще, к нему меньше всего вопросов, с учётом того, что он делает для бедных людей и больных детей.