Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» планировал вернуть Салаха

03 июля 2022, 18:06

Руководство «Челси» хотело подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, пишет The Sun.

Это было перед продлением контракта игрока, теперь «синие» отказались от такой идеи. Напомним, что Салах выступал за «Челси» с 2014 по 2016 год.

Все новости
«Арсенал» не будет подписывать Лукаса Пакета
Сегодня, 06:09
«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
Сегодня, 05:44
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
Сортировать
Все комментарии
Bensurr
Bensurr
03 июля в 20:00
Бредятина это агент этого нулячего пустил слух развел америкосов какие же глупые руководства Ливерпуля да же Клопп был против что бы сним продлили контракт
Romeo 777
Romeo 777
03 июля в 19:40
Ага, конечно, и платили бы такую ЗП в 400к фунтов (465к в евро)
Просто использовали другие клубы, интересы условных Реала и Челси, дабы получить то, чего хочет от Ливерпуля. Агентские игры.
А так вообще, к нему меньше всего вопросов, с учётом того, что он делает для бедных людей и больных детей.
Djebrael
Djebrael
03 июля в 19:24
Все поезд ушел
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
03 июля в 18:54
Ага, Лукаку вернули уже...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 18:08
Теперь там новое руководство...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 