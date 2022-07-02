«Зенит» подружился с «Црвеной Звездой». Нашли у сербов защитника за 10 млн евро

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02 июля 2022, 14:03

Кучерявый оборонец – конкурент Родригао.

Молодой Еракович не стоит предлагаемых денег

У Страхиньи никогда не было и нет репутации защитника, за которого стоило бы отдать 10 млн евро. Это молодой, нацеленный на мяч защитник. Не самый «деревянный», ведь его выносы в чемпионате Сербии приводили к ударам «Црвены Звезды» по чужим воротам. Одновременно рыночная стоимость у правши в районе 5 млн евро, именно столько хотел бы заплатить «Марсель», где накануне представили Жиго.

«Црвена Звезда» получает от владельцев «Зенита» пять миллионов евро в год по спонсорскому контракту. Но не спешили предложить бывшему лидеру петербуржцев Дзюбе выгодную личную сделку. А накануне товарищеского матча против «Зенита» в Сочи просят десять миллионов евро за Ераковича. Вырастет ли из него основной защитник для сильного клуба, как вырос из Ивановича?

Трудно сейчас ответить, поскольку у него один матч за первую сборную Сербии, опыта крайне мало. Хотя оборонец был на слуху, к нему также приценивался Бувач из «Динамо», не стоит сразу бросаться на этот вариант. Особенно с учетом, что Семак пока не видел Страхинью в деле вживую. Завтра будет кастинг против «Зенита», а другой центральный защитник, более опытный, уже играл против петербуржцев и переигрывал их в составе «Сочи».

Ротенберг и Родригао раскрыли карты «Зенита»

Предложений много, футболисту нужно расти – слова владельца сочинского клуба. Переговоры с «Зенитом» идут – дополнение от самого бразильца. Никто не скрывает, что вслед за Касьеррой еще один воспитанник Федотова, легионер с португальским опытом и бразильским паспортом, может оказаться в Санкт-Петербурге. Семак лишь переживает, что Родригао повторит судьбу Мевли, который в «Ростове» был хорош, а в «Зените» не задержался.

Родригао выполнял приказы Федотова, оборона «Сочи» редко оставляла негативное впечатление. Были небольшие спады, но бразилец работал четко. Здоровяк под сто килограммов живого веса не из тех, кто себя выпячивает. Он не ставил рекорды по отборам за игру – Прохин и Дркушич его опередили, зато читает игру 26-летний бразилец лучше, чем многие центральные защитники в РПЛ . Вопрос лишь в том, будет ли Родригао таким же, как в прошлом сезоне?

«Зенит» может играть в два центральных, то есть у бразильца будет больше позиционной работы, чем было в «Сочи». Хотя одновременно на ворота петербуржцев наступают реже, поэтому Родригао перейдет в лигу тех, кому важно не ошибиться дважды за матч. У потенциального новичка неплохой вынос – по длинным передачам лучший в команде из полевых игроков. Удивляет, что «Зенит» зимой взял в аренду Алипа, но не дал при этом шанса ни Прохину, ни Адамову, но тут выбирает Семак. Родригао тренера заинтересовал, переговоры в разгаре.

Ловрен хочет остаться, но Семак совершит ошибку

Представить трио Родригао, Ловрена и Чистякова в центре защиты нетрудно. Крепкие ребята, хотя ни одного левши. Одновременно наличие большого количества созидателей заставляет Семака подумать о схеме «4-3-3», ее уже применяли в спаррингах. Появился новенький бразилец из «Коринтианса» Мантуан, который играл дома на разных позициях, но всегда с заметным креном на атаку. Вряд ли это новый Сутормин с Кузяевым.

Клаудиньо и Малком хотят руководить игрой команды, но таскать рояль всегда вежливо отказываются, лишь первый из двух добавлял по цифрам в отборе, когда оказывался в центре поля. Но это эксперименты и баловство, а не серьезная ставка на будущее. Перебежчик из «Спартака» в лице Бакаева тоже не большой любитель отбирать мячи. Барриос играл в центре защиты – не любит этого делать, Ловрен сначала чудил, потом лечился, теперь заявил, что хочет остаться, но на него давят на родине. Раз так, то другу Салаха пора пожелать всего хорошего.

Тяжело понять, почему капитаном «Зенита» является хорват, поскольку это не защитник, чью игру уважают фанаты, не человек, который всегда на поле. С другой стороны, такой выбор показывает, что в бразильском ансамбле «Зенита» нет парня с лидерскими качествами. Вендел – винтик в системе, Клаудиньо – техничный малыш, но он не вожак по примеру Дзюбы. Среди россиян тоже не осталось патриархов, хотя достаточно крепких ветеранов для ротации. Набор иностранцев, в том числе, с голкипером Иваном – отражение политики клуба. Но Семаку надо мыслить стратегически, и Ловрен, если подпишут Родригао или Ераковича, не нужен.

Оборона неплохая, но может подвести вратарь

Иван Куарежма не пробился в основу «Коринтианса». Одоевский может сделать больно Заболотному, но в критический момент юный голкипер способен сыграть за «Зенит» не лучше, чем играл форвард ЦСКА . Наконец, между Крицюком и Кержаковым мало разницы. Отпустили первого, а второго оставили, поскольку Сафонов, Ломаев и Адамов не спешили в Санкт-Петербург, где позиция голкипера под вопросом. Будет три кандидата, но ни один пока не фаворит в гонке.

Оборону, где лидером случайно стал Чистяков, «усиливала» пассивность соперников. У Семака в центральной тройке играли хавбеки. В состав взяли парня, которому тяжело тянуть уровень «Зенита» — казаху Алипу после серии трансферов будет сложнее получать игровую практику в первом составе. В Санкт-Петербурге при этом доверяли пока местному новичку – Адамову, хотя Арсен надеется, что в новом сезоне его усердие пригодится. Часто в «Зените» делают ремарку, что состав шикарный «по меркам РПЛ ». Но что это теперь значит?

Тяжело заявить, что за последние пять лет чемпионат стал намного мощнее. Следовательно, довольно ленивый на поле легионер Ловрен получил свой щедрый контракт. Пробовали защитников «Ростова» — Осипенко просто слишком дорогой, а Мевля и Чистяков получали шанс, попробуют парня из «Сочи» — очевидно, что Родригао может опередить Ераковича. Серб перспективный, вроде как готов играть в РПЛ , но ему всего двадцать один. Одно классное предложение из топ-5 – например, из Серии А или Лиги 1, и Страхинья выберет не команду, которая должна в пятый раз стать чемпионом, но точно не сыграет в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

Семак не в худшем положении, у него уже есть Ловрен, Чистяков, Алип и Адамов – четыре центральных защитника. Барриос и Дуглас, пока не уехали в другие клубы, готовы выполнять приказы, это профессионалы. Но оборона «Зенита» явно не была непробиваемой, и не только из-за частых кадровых метаний. Еракович и Родригао – интересные защитники, бразилец подходит по стилю, Гарай в Санкт-Петербурге, пока жена хотела жить в России, смотрелся неплохо. Иванович тоже справлялся, невзирая на возраст. Но заявления, будто состав идеальный, опасны.

Видно, что Адамов и Алип могут не потянуть уровень, Чистяков вряд ли всегда будет на пике формы, а Ловрен уже никогда на свою вершину больше не заберется. Очередной бразилец и юный серб – хорошие кандидаты, хотя можно было поискать и левшу, ведь Ракицкий обеспечивал выход в атаку, а теперь связь между линиями нужно настраивать заново.