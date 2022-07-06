Кротов: «„Уфе“ будет тяжело вернуться в Премьер-Лигу»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов высказался о вылете «Уфы», за которую ранее он играл, из РПЛ.
После вылета из РПЛ рассматривал ли вариант остаться в клубе? У меня заканчивался контракт. А команда вылетела в первую лигу. При этом у меня были предложения из РПЛ. Поэтому я решил остаться в Премьер-Лиге и перешел в «Нижний Новгород». Вот и все.
Я долго отходил от тех событий и возвращаться к ним не хочу. Трудно сейчас объяснить, что произошло. Это футбол, такое бывает. Испытывал опустошение от случившегося. Очень надеюсь, что «Уфа» как можно скорее вернется в РПЛ. Ей будет тяжело, поскольку подняться в Премьер-Лигу сейчас хотят многие команды, в первой лиге будет хорошая борьба. Желаю «Уфе» преуспеть в ней.