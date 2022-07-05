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Оздоев: «Российские игроки хотят в Европу, но на них там нет спроса»

05 июля 2022, 21:24

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев порассуждал о том, почему российские футболисты практически не играют в европейских чемпионатах.

Почему в недавнем интервью я говорил, что не поехал бы играть в Европу за 500 тысяч евро в год? В «Реал» я бы и за двести тысяч поехал.

Многие уверены, что российские футболисты не уезжают в Европу из-за более комфортных зарплат на родине? Это не так. Не едут, потому что нет спроса. Во многих европейских лигах есть лимит — в основном составе могут играть только три человека из стран не из Евросоюза. Из них один, условно, аргентинец, второй — бразилец, а третий — из сборной Сенегала. В Европе — другой рынок. Российские футболисты хотят играть в Европе, но там почти не смотрят в нашу сторону, в целом скептически относятся. И так стало не в этом году, а уже давно.

Ранее Оздоев сообщал, что у него есть предложения от арабских клубов.

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Все комментарии
Томик
Томик ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
06 июля в 23:09
Не хватало доверия. Это точно. Только не "со стороны тренера", а " со стороны нескольких тренеров". Это так, пища для размышлений. Не потянет в очередной раз. Ибо разговоров много, а стержня нет. Нет характера, только жаловаться на недооценку может. Да и во что играет, с трудом понимает. Если только Сереженька, который много книжек читал, сможет объяснить ему, наконец-то, что такое футбол и как в него играть. Пусть ставят. Почитаем потом отзывы болельщиков "зенита".
Томик
Томик ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
06 июля в 12:55
Сбегут бразильцы или нет - Бакаев в итоге будет на лавке. Ибо только там он чувствует себя комфортно.
Томик
Томик
06 июля в 12:52
Да не нужен ты никому просто. И не надо под это базу подводить. Иди шашлыки жарь.
112910415
112910415
06 июля в 08:50
полуправда ... то есть наихудшая ложь
nikoladolgov
nikoladolgov
06 июля в 02:44
М такой игрой вы и в России скоро не будете надо !
95-shishani-95
95-shishani-95
06 июля в 00:30, ред.
Пусть говорят спасибо своему царю...
Союзник противников
Союзник противников
06 июля в 00:12, ред.
При отсутствии спроса, объяснения отсутствия переходов российских игроков могут быть самыми разумными и пристойными.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 июля в 00:10
Размечтался ! ))) Европа для русских закрыта навсегда !
Leha-ha50
Leha-ha50
06 июля в 00:01
Чтобы был спрос, надо соответствовать. А наши "гении" слишком слабы , Кокорин и Миранчук тому пример, да и Шомуродов с приходом в Рому сел плотно в запас. Один Головин пока только марку держит , да и то из-за лояльности руководства Монако.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 июля в 23:27
Надо записать данное эпохальное высказывание в блокнот великих цитат....
Сразу после "Все хотят есть чёрную икру - но не у всех есть на неё средства"
BDA81
BDA81
05 июля в 22:50, ред.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    05 июля в 22:45
    Специально полазил и нашел вот :
    Душан Тадич топарь по сравнению с нашими получает в Аяксе £2,340,000 наряду с Нересом !Больше получает только Давид Клаасен £3,276,000 . А вот всем известные Нуссаир Мазрауи и Райан Гравенберх перешедшие в Баварию получали £150,800 и £75,400 соответственно!!!! У нас же молодежь получает столько в месяц наверное!!!
    старина
    старина
    05 июля в 22:37
    Кокорин....играет....
    drug01
    drug01
    05 июля в 21:58
    Это известная истина!
    Шуnя771
    Шуnя771
    05 июля в 21:52
    Мало ли куда кто хочет...

    Надо основание иметь.

    Здесь на лавках получают больше чем "там" на поле)
    makkie
    makkie
    05 июля в 21:50
    Символично, что именно игроки Зенита не могут уехать в Европу.

    Взять Кузяева. Ушёл из Зенита, помыкался в поисках зарубежного клуба, никому оказался не нужен - в итоге вернулся обратно.
    Дзюба. Тоже сейчас в свободном плавании, но до сих пор не нашёл пристанище. Даже в Турции, где собирают футболистов предпенсионного возраста типа Дзюбы.
    Оздоев тоже размышляет. Но и он в Европе не нужен.

    Играйте вы лучше, ребятки, в Зените. В тепличных условиях, с шикарными зарплатами выше рынка и с гарантией чемпионства в РПЛ. Это ваш потолок!
    sv_1969
    sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
    05 июля в 21:41
    Это он говорит для прессы! Более чем уверен!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    05 июля в 21:41
    ))) Мага валенка включил. А то в Европе не знают, как и кто попадает в клубы РПЛ !
    David Young
    David Young
    05 июля в 21:39
    "В «Реал» я бы и за двести тысяч поехал."

    Это хорошо говорит о Вас, но, к сожалению, так мыслят далеко не все.
    протон
    протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    05 июля в 21:39
    В свете событий что творится, лучше им сидеть дома, там их никто не ждет, и запад им не поможет.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    05 июля в 21:36
    Ну, во-первых, они все равно не едут из-за более комфортных условий в России.

    Нужно понимать, что, как у нас получают даже не топ, а игроки, близкие к топу, по 2-2.5 миллиона евро, в тех же лигах развития - Швейцария, Нидерланды, Австрия, Бельгия, даже Франция, кроме ПСЖ - в принципе не платят.

    Так что им надо переходить с потерей в контракте, а этого не любят не только игроки, этого очень не любят их агенты.

    Зачем условному Бакаеву Европа, если он хочет 2,5 миллиона и понимает, что ну никто не даст ему их там + обязательный миллион агенту. А вот тут как тут Медведев с мешком денег выскакивает из-за угла и призывно ими звенит, и бежит Бакаев, бежит, вероятно, сидеть на лавке, если только бразильцы не сбегут.

    Как же так, Мага?)
    Futurista
    Futurista
    05 июля в 21:31, ред.
    Если заплатишь Реалу 200 тысяч можешь и поехать)...на годик на скамейке посидеть...
    Zenit_84
    Zenit_84
    05 июля в 21:30
    А сейчас тем более
    Гость
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