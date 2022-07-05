Оздоев: «Российские игроки хотят в Европу, но на них там нет спроса»

Бывший полузащитник «Зенита» порассуждал о том, почему российские футболисты практически не играют в европейских чемпионатах.

Почему в недавнем интервью я говорил, что не поехал бы играть в Европу за 500 тысяч евро в год? В «Реал» я бы и за двести тысяч поехал.

Многие уверены, что российские футболисты не уезжают в Европу из-за более комфортных зарплат на родине? Это не так. Не едут, потому что нет спроса. Во многих европейских лигах есть лимит — в основном составе могут играть только три человека из стран не из Евросоюза. Из них один, условно, аргентинец, второй — бразилец, а третий — из сборной Сенегала. В Европе — другой рынок. Российские футболисты хотят играть в Европе, но там почти не смотрят в нашу сторону, в целом скептически относятся. И так стало не в этом году, а уже давно.