Оздоев: «Российские игроки хотят в Европу, но на них там нет спроса»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев порассуждал о том, почему российские футболисты практически не играют в европейских чемпионатах.
Почему в недавнем интервью я говорил, что не поехал бы играть в Европу за 500 тысяч евро в год? В «Реал» я бы и за двести тысяч поехал.
Многие уверены, что российские футболисты не уезжают в Европу из-за более комфортных зарплат на родине? Это не так. Не едут, потому что нет спроса. Во многих европейских лигах есть лимит — в основном составе могут играть только три человека из стран не из Евросоюза. Из них один, условно, аргентинец, второй — бразилец, а третий — из сборной Сенегала. В Европе — другой рынок. Российские футболисты хотят играть в Европе, но там почти не смотрят в нашу сторону, в целом скептически относятся. И так стало не в этом году, а уже давно.
Ранее Оздоев сообщал, что у него есть предложения от арабских клубов.
Нужно понимать, что, как у нас получают даже не топ, а игроки, близкие к топу, по 2-2.5 миллиона евро, в тех же лигах развития - Швейцария, Нидерланды, Австрия, Бельгия, даже Франция, кроме ПСЖ - в принципе не платят.
Так что им надо переходить с потерей в контракте, а этого не любят не только игроки, этого очень не любят их агенты.
Зачем условному Бакаеву Европа, если он хочет 2,5 миллиона и понимает, что ну никто не даст ему их там + обязательный миллион агенту. А вот тут как тут Медведев с мешком денег выскакивает из-за угла и призывно ими звенит, и бежит Бакаев, бежит, вероятно, сидеть на лавке, если только бразильцы не сбегут.
Как же так, Мага?)
Нужно понимать, что, как у нас получают даже не топ, а игроки, близкие к топу, по 2-2.5 миллиона евро, в тех же лигах развития - Швейцария, Нидерланды, Австрия, Бельгия, даже Франция, кроме ПСЖ - в принципе не платят.
Так что им надо переходить с потерей в контракте, а этого не любят не только игроки, этого очень не любят их агенты.
Зачем условному Бакаеву Европа, если он хочет 2,5 миллиона и понимает, что ну никто не даст ему их там + обязательный миллион агенту. А вот тут как тут Медведев с мешком денег выскакивает из-за угла и призывно ими звенит, и бежит Бакаев, бежит, вероятно, сидеть на лавке, если только бразильцы не сбегут.
Как же так, Мага?)
Взять Кузяева. Ушёл из Зенита, помыкался в поисках зарубежного клуба, никому оказался не нужен - в итоге вернулся обратно.
Дзюба. Тоже сейчас в свободном плавании, но до сих пор не нашёл пристанище. Даже в Турции, где собирают футболистов предпенсионного возраста типа Дзюбы.
Оздоев тоже размышляет. Но и он в Европе не нужен.
Играйте вы лучше, ребятки, в Зените. В тепличных условиях, с шикарными зарплатами выше рынка и с гарантией чемпионства в РПЛ. Это ваш потолок!
Взять Кузяева. Ушёл из Зенита, помыкался в поисках зарубежного клуба, никому оказался не нужен - в итоге вернулся обратно.
Дзюба. Тоже сейчас в свободном плавании, но до сих пор не нашёл пристанище. Даже в Турции, где собирают футболистов предпенсионного возраста типа Дзюбы.
Оздоев тоже размышляет. Но и он в Европе не нужен.
Играйте вы лучше, ребятки, в Зените. В тепличных условиях, с шикарными зарплатами выше рынка и с гарантией чемпионства в РПЛ. Это ваш потолок!