Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Пари НН» объявил о трансфере полузащитника «Леванте» Севикяна

06 июля 2022, 16:02

Пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе полузащитника «Леванте» Эдгара Севикяна.

Контракт с молодым футболистом подписан на три года. Севикян поделился эмоциями от перехода в нижегородский клуб:

В «Пари Нижний Новгород» меня пригласил главный тренер команды Михаил Михайлович Галактионов. Под его руководством в молодежной сборной я получал только положительные эмоции и удовольствие от совместной работы. Это касалось и атмосферы внутри команды, и стиля игры, и тренировочного процесса. Поэтому я и воспользовался приглашением. У меня получился непростой сезон в «Леванте»: провел не так много игр, как хотелось бы. Чувствовал: чтобы обрести уверенность, мне необходима игровая практика. Моя главная цель – как можно быстрее набрать свою лучшую форму и помочь новой команде в решении ее задач.

«Пари НН» объявил о трансфере полузащитника «Леванте» Севикяна

Все новости
«Зенит» дождался бразильцев, Шиманьски уехал в Голландию. Новые симптомы трансферной лихорадки РПЛ
22 июляАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
ОфициальноБеленов подписал контракт с «Рубином»
21 июля Фото
Официально«Локомотив» объявил о переходе Ивана Игнатьева
21 июля Фото
«Динамо» подпишет центрбека Роберто Фернандеса. Но пустота в защите по-прежнему пугает
21 июляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
ОфициальноАргентинский полузащитник Лукас Вера прибыл в расположение «Оренбурга»
20 июля Фото
Официально«Краснодар» объявил о заключении контракта с хавбеком Баньяцем
20 июля Фото
Все комментарии
протон
протон
06 июля в 21:10
Ничего интересного. Просто тренер молодежной сборной России комплектует клубную команду игроками этой самой молодежной сборной России, тренером которой он и является по совместительству.
КЭТиК
КЭТиК
06 июля в 17:19
Пари НН настроен очень серьезно.
Ironigor
Ironigor
06 июля в 16:09
Очень даже неплохо. Удачи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 