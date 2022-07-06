«Пари НН» объявил о трансфере полузащитника «Леванте» Севикяна

Пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе полузащитника «Леванте» .

Контракт с молодым футболистом подписан на три года. Севикян поделился эмоциями от перехода в нижегородский клуб:

В «Пари Нижний Новгород» меня пригласил главный тренер команды Михаил Михайлович Галактионов. Под его руководством в молодежной сборной я получал только положительные эмоции и удовольствие от совместной работы. Это касалось и атмосферы внутри команды, и стиля игры, и тренировочного процесса. Поэтому я и воспользовался приглашением. У меня получился непростой сезон в «Леванте»: провел не так много игр, как хотелось бы. Чувствовал: чтобы обрести уверенность, мне необходима игровая практика. Моя главная цель – как можно быстрее набрать свою лучшую форму и помочь новой команде в решении ее задач.