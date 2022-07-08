Стало известно, почему Маркао перешёл в «Севилью», а не в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов рассказал, почему защитника «Галатасарая» принял решение перейти в «Севилью», а не в «Зенит».

Ситуация была такая: «Севилья» предлагала за Маркао 12 миллионов евро, «Галатасарай» просил 15 млн. «Сине-бело-голубые» как раз предлагали 15 млн, но Маркао категорически не хотел в «Зенит», и навстречу клубу он не пошел.

«Галатасарай» пытался отвезти его на сборы перед новым сезоном, тот отказался. Попросил сначала выплатить все долги. Закончилось все тем, что «Севилья» согласилась заплатить 12+3 млн: 12 — сразу, три — в зависимости от успехов клуба.

«Зенит» хотел Маркао еще прошлым летом, там также были «Спартак» и «Краснодар». Но игрок не хотел в Россию, только в топ-чемпионат. Он очень расстраивался, что прошлым летом сорвался трансфер в «Наполи».