Адебайор рассказал, почему не перешёл в «Зенит», ЦСКА и «Локомотив»

Бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала» рассказал, почему не перешёл в российские клубы.

В 2013 году меня хотел купить ЦСКА ? Первый раз это случилось, когда я играл еще за «Монако». ЦСКА выходил на меня, я даже общался с главным тренером по телефону, но тогда это были просто контакты. Но сперва когда хочешь подписать контракт, нужно сперва поговорить со спортивным директором, тренером.

Я был близок к переходу в «Зенит», но тогда на меня вышел «Арсенал». Это был огромный шаг вперед.

У меня были еще контакты с «Локомотивом». Но там странная история. Мы договаривались созвониться с тренером, я звонил, но мне говорили, что он занят.