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Адебайор рассказал, почему не перешёл в «Зенит», ЦСКА и «Локомотив»

08 июля 2022, 19:35

Бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал, почему не перешёл в российские клубы.

В 2013 году меня хотел купить ЦСКА? Первый раз это случилось, когда я играл еще за «Монако». ЦСКА выходил на меня, я даже общался с главным тренером по телефону, но тогда это были просто контакты. Но сперва когда хочешь подписать контракт, нужно сперва поговорить со спортивным директором, тренером.

Я был близок к переходу в «Зенит», но тогда на меня вышел «Арсенал». Это был огромный шаг вперед.

У меня были еще контакты с «Локомотивом». Но там странная история. Мы договаривались созвониться с тренером, я звонил, но мне говорили, что он занят.

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jzp2khzms9tg
jzp2khzms9tg
08 июля в 19:39
Ну что же, Локо передумали...
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