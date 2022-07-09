Семак: «Мы чемпионы, задача одна — постараться остаться на вершине».

Главный тренер «Зенита» поделился эмоциями после победы в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

Хочу поздравить болельщиков. Хороший футбол, смотрелась интересно игра, на мой взгляд. По первому тайму здорово «Спартак» перемещался, потом подустали, появились зоны. Чемпионат будет через неделю, сегодня нужно поздравить команду с победой над принципиальным соперником. Думаю, мы нормально готовы к сезону.

Каждая победа стоит дорогого, ребята столько труда вкладывают, они не могут надоесть. Перед матчем нагнеталась такая ситуация, но это матч просто принципиальных соперников. Петербург заслужил провести хоть один такой матч!