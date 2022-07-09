Семак: «Мы чемпионы, задача одна — постараться остаться на вершине».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).
Хочу поздравить болельщиков. Хороший футбол, смотрелась интересно игра, на мой взгляд. По первому тайму здорово «Спартак» перемещался, потом подустали, появились зоны. Чемпионат будет через неделю, сегодня нужно поздравить команду с победой над принципиальным соперником. Думаю, мы нормально готовы к сезону.
Каждая победа стоит дорогого, ребята столько труда вкладывают, они не могут надоесть. Перед матчем нагнеталась такая ситуация, но это матч просто принципиальных соперников. Петербург заслужил провести хоть один такой матч!
«Зенит» — фаворит сезона в РПЛ? Мы чемпионы, задача одна — постараться остаться на вершине. Все мысли о победе.
Во-первых хочется поздравить Зенит с заслуженной Победой в Суперкубке России.
Я думаю что у Зенита на данный момент и ближайшие пару лет точно не будет реальных конкурентов за чемпионство. Отличный состав и огромная финансовая и медийная поддержка Газпрома делают своё дело.
Профессиональный состав из бразильцев, а также покупка лучших российских игроков из других клубов конкурентов РПЛ, делает из Зенита самый боеспособный коллектив во внутреннем чемпионате. И тут даже спорить не приходится.
Ну а про гений Семака, это конечно уже отдельная история, в которой мы не раз убеждались, глядя на игру Зенита в еврокубковых матчах.
Так что для российского чемпионата он вполне устраивает руководство Зенита. И уж точно на все девяносто девять процентов, Зенит оставит за собой титул чемпионов и в этом новом сезоне. Надеюсь что хоть какой-то клуб сможет составить маломальскую конкуренцию Зениту.
Всем Добра !
Во-первых хочется поздравить Зенит с заслуженной Победой в Суперкубке России.
Я думаю что у Зенита на данный момент и ближайшие пару лет точно не будет реальных конкурентов за чемпионство. Отличный состав и огромная финансовая и медийная поддержка Газпрома делают своё дело.
Профессиональный состав из бразильцев, а также покупка лучших российских игроков из других клубов конкурентов РПЛ, делает из Зенита самый боеспособный коллектив во внутреннем чемпионате. И тут даже спорить не приходится.
Ну а про гений Семака, это конечно уже отдельная история, в которой мы не раз убеждались, глядя на игру Зенита в еврокубковых матчах.
Так что для российского чемпионата он вполне устраивает руководство Зенита. И уж точно на все девяносто девять процентов, Зенит оставит за собой титул чемпионов и в этом новом сезоне. Надеюсь что хоть какой-то клуб сможет составить маломальскую конкуренцию Зениту.
Всем Добра !