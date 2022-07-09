«Фигура тренера — ключевой момент». Комличенко — о переходе в «Ростов»

Нападающий прокомментировал свой переход в «Ростов».

Очень рад, что присоединился к «Ростову». По прошлому сезону отлично знаю команду, тренерский штаб, здесь все привычно. Думаю, что фигура главного тренера, а также руководство клуба — это для меня ключевой момент при принятии решения в пользу «Ростова». Вопрос был именно в договоренности двух клубов между собой. Теперь самое главное, приносить пользу команде и радовать болельщиков. До начала чемпионата остается совсем немного времени, поэтому настроен на работу. Часть предсезонной подготовки прошел с «Динамо». Нужно подойти к первому матчу в полной боевой готовности. Кстати, хотел бы поблагодарить «Динамо» и его преданных болельщиков за то время, которое я был в клубе.