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«Фигура тренера — ключевой момент». Комличенко — о переходе в «Ростов»

09 июля 2022, 19:27

Нападающий Николай Комличенко прокомментировал свой переход в «Ростов».

Очень рад, что присоединился к «Ростову». По прошлому сезону отлично знаю команду, тренерский штаб, здесь все привычно. Думаю, что фигура главного тренера, а также руководство клуба — это для меня ключевой момент при принятии решения в пользу «Ростова». Вопрос был именно в договоренности двух клубов между собой. Теперь самое главное, приносить пользу команде и радовать болельщиков. До начала чемпионата остается совсем немного времени, поэтому настроен на работу. Часть предсезонной подготовки прошел с «Динамо». Нужно подойти к первому матчу в полной боевой готовности. Кстати, хотел бы поблагодарить «Динамо» и его преданных болельщиков за то время, которое я был в клубе.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 20:05
Да Вы,батенька,подхалим с прицелом!
shlomo
shlomo
09 июля в 19:58
Пожелаю успехов.... пусть все получится
Vladimir808
Vladimir808
09 июля в 19:49
Николаю успехов в Ростове.
VeniaminS
VeniaminS
09 июля в 19:33
ну и отлично,еще поиграем.
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