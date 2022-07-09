Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Суперкубок 2022

Семак объяснил, почему Кассьерра не вышел в старте на матч за Суперкубок

09 июля 2022, 18:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему нападающий Матео Кассьерра остался в запасе на матч за Суперкубок России против «Спартака».

Кассьерра тоже приехал поздно, вышел на 20 минут в Сочи с «Црвеной Звездой». Он не готов играть 90 минут. Родригао тоже только вчера присоединился, с листа играть сложно.

Атмосфера прекрасная, будет много болельщиков на трибунах. Для нас и для них это праздник. Насчет игры — посмотрим, у всех есть свои сложности подготовки, но это ежедневная тренерская работа. Интерес, который подогревался к матчу, перебивает все недостатки в подготовке.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 18:57
Не уверен в игроке - не выпускай.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 