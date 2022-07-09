Семак объяснил, почему Кассьерра не вышел в старте на матч за Суперкубок

Главный тренер «Зенита» объяснил, почему нападающий остался в запасе на матч за Суперкубок России против «Спартака».

Кассьерра тоже приехал поздно, вышел на 20 минут в Сочи с «Црвеной Звездой». Он не готов играть 90 минут. Родригао тоже только вчера присоединился, с листа играть сложно.

Атмосфера прекрасная, будет много болельщиков на трибунах. Для нас и для них это праздник. Насчет игры — посмотрим, у всех есть свои сложности подготовки, но это ежедневная тренерская работа. Интерес, который подогревался к матчу, перебивает все недостатки в подготовке.