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Лишь один игрок «Спартака» пообщался со СМИ после поражения в Суперкубке

10 июля 2022, 00:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футболисты «Спартака» отказались от общения с журналистами после поражения в матче за Суперкубок России от «Зенита» (0:4).

По данным источника, журналисты ждали игроков «красно-белых» почти три часа, все футболисты не захотели оставлять комментарии после игры.

Единственным игроком «Спартака», который немного пообщался с журналистами, был Руслан Литвинов.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
11 июля в 01:50
Это тот который скинул мяч под четвертый гол? Или это другой сделал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ FenixSL (раскрыть)
10 июля в 17:56
Не совсем так. Миллер простой рязанский парень с типичной для этих мест фамилией. А Федун вообще родом из ярославской глубинки. Там почти все Арнольдовичи.
FenixSL
FenixSL ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 июля в 17:52
правда в том, что они все одной масти
Шуnя771
Шуnя771
10 июля в 17:22
Не до разговоров.
makkie
makkie
10 июля в 15:49
А что говорить?
Проиграли по делу, но счёт не совсем по игре. Трудно ожидать сиюминутных результатов после прихода нового тренера. Тем более если он перестраивает игру.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ FenixSL (раскрыть)
10 июля в 15:45
А причём здесь гос закупки? Он тратит деньги из своего личного капитала. А как этот капитал заработан это другой вопрос. Как Миллер у удаётся за счёт госбюджета содержать свою игрушку это гораздо более интересный вопрос, ответ на который лежит на поверхности.
FenixSL
FenixSL ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 июля в 14:35
ага
федун вообще никак не связан с госзакупками)
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 июля в 14:31
Точнее-Федун общенародные через две прокладки,а Миллер-напрямую,вот и всё.
BDA81
BDA81 ответ санек002 (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 13:44
Шутки прибаутки конечно здорово . Но печаль в том что пока у руля такие как Федун у клуба не будет будущего. Ни при ком дургом не было такой чехарды тренеров в Спартаке. За последние 10 лет наверное рекордсмен Тедеско который пробыл в клубе больше двух лет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ h483k8zy7k4j (раскрыть)
10 июля в 13:14
Вся разница в том, что Федун тратит СВОИ, а Миллер ГОСУДАРСТВЕННЫЕ. Все очень просто.
Dima salev
Dima salev
10 июля в 11:51
Почти пол состава надо менять Спартаку. Бакаев больше ползу привозил Спартаку чем Соболев
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
10 июля в 11:50
Ага, особенно таких как Журавель. Ну а в целом все перед ГАЗПРОМом стелются, боятся в опалу попасть.
Брулин
Брулин
10 июля в 10:59
Джикия, как обычно, сыклом себя выставил.
Ну что это за лидер, даже для аутсайдера!
h483k8zy7k4j
h483k8zy7k4j ответ санек002 (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 10:27
А что Спартак мало денег тратить, подсчитай сколько Федун футболистоа и тренеров купил, весь шлак европы . Так что весь твой скулёж в пользу бедных.
Сп62
Сп62
10 июля в 10:07
Наших журналистов слушать - себя не уважать.
Землянин
Землянин
10 июля в 10:07
Думал, что снова придётся отдуваться капитану Джикии
t272nm
t272nm ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 июля в 08:54
Чтобы не петь дифирамбы газпрому, нужно играть, а не безвольно сливать игру. Пследние две игры на этом стадионе Спартак проиграл с общим счетом 11-1. Тут речь не о дифирамбах должна идти, а об извинениях перед своими болельщиками.
hjlzuf
hjlzuf
10 июля в 08:33
Чисто по спартаковски поступили.
ABir
ABir
10 июля в 07:27
Это называется - без комментариев
Маг я
Маг я
10 июля в 07:25
какая боль,какая боль-зенит -спартак 4:0
ДАША Д
ДАША Д
10 июля в 07:13
Остальные просто не могли сложить двух слов, одни матерные выражения.
виктор бочарников
виктор бочарников
10 июля в 07:07
Вполне ожидаемо,пусть бы пресс служба Спартака вышла и чего нибудь рассказала,а то кроме глупых роликов ничего делать не умеют,а игроков понять можно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 июля в 06:18
Это такая новая тактика спартака.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 05:50
А я игроков понимаю. В целом при неплохой игре , получить разгром обидно конечно. А петь дифирамбы ГАЗПРОМУ и я бы отказался, пусть журналюги российский "ПСЖ" прославляют.
Ironigor
Ironigor
10 июля в 05:08
И такое тоже бывает.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
10 июля в 04:33
А что можно добавить к произошедшему на поле? И так понятно всё.
Caniggia
Caniggia
10 июля в 02:56
Это не красит футболистов Спартака. Несмотря на самые болезненные поражения, если есть совесть, лидеры команд должны набираться сил и терпения и выходить на общение с прессой, брать удар на себя, как бы это не было сложно. Тогда и отношение к этим игрокам будет максимально уважительное со стороны болельщиков и журналистов и эти футболисты сохранят свою высокую репутацию, честь и достоинство в глазах общественности.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 02:11
Растроились пацаны,не до коментов!
nikoladolgov
nikoladolgov
10 июля в 02:00
Опять все бухин ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
10 июля в 01:12
Это Федун должен давать комментарии о том как он допустил ,что команда так позорится !
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