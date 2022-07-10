Лишь один игрок «Спартака» пообщался со СМИ после поражения в Суперкубке

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10 июля 2022, 00:11

Футболисты «Спартака» отказались от общения с журналистами после поражения в матче за Суперкубок России от «Зенита» (0:4).

По данным источника, журналисты ждали игроков «красно-белых» почти три часа, все футболисты не захотели оставлять комментарии после игры.

Единственным игроком «Спартака», который немного пообщался с журналистами, был .