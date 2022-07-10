Лишь один игрок «Спартака» пообщался со СМИ после поражения в Суперкубке

Футболисты «Спартака» отказались от общения с журналистами после поражения в матче за Суперкубок России от «Зенита» (0:4).
По данным источника, журналисты ждали игроков «красно-белых» почти три часа, все футболисты не захотели оставлять комментарии после игры.
Единственным игроком «Спартака», который немного пообщался с журналистами, был Руслан Литвинов.
Проиграли по делу, но счёт не совсем по игре. Трудно ожидать сиюминутных результатов после прихода нового тренера. Тем более если он перестраивает игру.
Проиграли по делу, но счёт не совсем по игре. Трудно ожидать сиюминутных результатов после прихода нового тренера. Тем более если он перестраивает игру.
федун вообще никак не связан с госзакупками)
федун вообще никак не связан с госзакупками)
Ну что это за лидер, даже для аутсайдера!
Ну что это за лидер, даже для аутсайдера!