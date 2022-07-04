Ротенберг сыграет за «Локомотив» в товарищеском матче с «Динамо»

Защитник Борис Ротенберг, недавно покинувший «Локомотив», примет участие в товарищеском матче «железнодорожников» с «Динамо».
«10 июля на „РЖД Арене“ состоится товарищеский матч „Локомотива“ с „Динамо“. В игре примет участие Борис Ротенберг.
В качестве профессионального футболиста Борис выступал как за „Локомотив“, так и за „Динамо“, поэтому предстоящий матч станет для него символическим завершением карьеры игрока в „Локомотиве“. Борис будет включен в состав команды и примет участие в игре, чтобы в дружеской атмосфере поблагодарить партнёров по команде и болельщиков клуба», — говорится в заявлении «Локо».
Кажется, что не только болельщики про него уже забыли, но и сами игроки Локомотива.
Человек 4 года не играл с командой, у многих игроков контракты по 2-3 года. Они даже не знали, что Ротенберг в их команде числится.
Кажется, что не только болельщики про него уже забыли, но и сами игроки Локомотива.
Человек 4 года не играл с командой, у многих игроков контракты по 2-3 года. Они даже не знали, что Ротенберг в их команде числится.
Я думаю, теперь только одна дорога - по пути брата. Тренером "Локо" или, может быть, сборной. Или министром спорта.
Я думаю, теперь только одна дорога - по пути брата. Тренером "Локо" или, может быть, сборной. Или министром спорта.