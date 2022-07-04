Ротенберг сыграет за «Локомотив» в товарищеском матче с «Динамо»

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04 июля 2022, 21:13

Защитник , недавно покинувший «Локомотив», примет участие в товарищеском матче «железнодорожников» с «Динамо».

«10 июля на „ РЖД Арене“ состоится товарищеский матч „Локомотива“ с „Динамо“. В игре примет участие Борис Ротенберг.

В качестве профессионального футболиста Борис выступал как за „Локомотив“, так и за „Динамо“, поэтому предстоящий матч станет для него символическим завершением карьеры игрока в „Локомотиве“. Борис будет включен в состав команды и примет участие в игре, чтобы в дружеской атмосфере поблагодарить партнёров по команде и болельщиков клуба», — говорится в заявлении «Локо».