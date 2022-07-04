Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияТоварищеские матчи. Клубы 2022

Ротенберг сыграет за «Локомотив» в товарищеском матче с «Динамо»

04 июля 2022, 21:13

Защитник Борис Ротенберг, недавно покинувший «Локомотив», примет участие в товарищеском матче «железнодорожников» с «Динамо».

«10 июля на „РЖД Арене“ состоится товарищеский матч „Локомотива“ с „Динамо“. В игре примет участие Борис Ротенберг.

В качестве профессионального футболиста Борис выступал как за „Локомотив“, так и за „Динамо“, поэтому предстоящий матч станет для него символическим завершением карьеры игрока в „Локомотиве“. Борис будет включен в состав команды и примет участие в игре, чтобы в дружеской атмосфере поблагодарить партнёров по команде и болельщиков клуба», — говорится в заявлении «Локо».

Все новости
В «Торпедо» отреагировали на слухи о проблемах игроков в оформлением Fan ID
Вчера, 16:22
СлухиИгроки «Торпедо» могут не успеть оформить Fan ID до матча с «Крыльями»
Вчера, 15:49
Официально«Спартак» отправился на матч против «Краснодара»
21 июля Фото
Фукс на русском языке объявил о возвращении в расположение ЦСКА
19 июля Видео
Бывший игрок «Анжи» Гаджиев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве
19 июля
Футболисты, тренеры и ветераны «Спартака» пришли проститься с Ярцевым
19 июля
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
04 июля в 22:32
Обязательно посмотрю. Игрок, который разделил наш футбол на "до" и "после". Супербизон, маленький гигант большого ногомяча. Кажется, он даже сделал однажды покер на "Энфилде"... Хотя нет, Борюсик сделал бы там как минимум пента-трик с его способностями.

Я думаю, теперь только одна дорога - по пути брата. Тренером "Локо" или, может быть, сборной. Или министром спорта.
протон
протон
04 июля в 21:55
С декабря 2018 не выходил на поле, но прощальный матч проведёт.
Кажется, что не только болельщики про него уже забыли, но и сами игроки Локомотива.
Человек 4 года не играл с командой, у многих игроков контракты по 2-3 года. Они даже не знали, что Ротенберг в их команде числится.
memphis
memphis
04 июля в 21:51
Уходит легенда... Надеюсь будет тренером сборной в дальнейшем!
s3ef5e7f6tja
s3ef5e7f6tja
04 июля в 21:17
Будем смотреть
Ironigor
Ironigor
04 июля в 21:17, ред.
Ну и для чего эта цирковая программа от Ротенберга .
Игрок лавочник ! Спасибо дяде за футбольную карьеру.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 