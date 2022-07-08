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Бердыев извинился перед Федуном за отказ возглавить «Спартак» в 2016 году

08 июля 2022, 15:31

Известный российский тренер Курбан Бердыев в эфире программы «Коммент шоу» принёс свои извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за отказ возглавить красно-белых в 2016 году.

Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня в «Спартак», мы с ним по рукам ударили. А потом произошла история, которую я бы не хотел озвучивать. Я не знаю, что меня сподвигло, но я принял неправильное решение. Потом я чувствовал, что поступил не по совести.

Недавно Бердыев был назначен главным тренером и техдиректором иранского «Трактора».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
10 июля в 12:30
злопамятный, 6 лет крепился, но не смог удержаться...
Бык без трезубца
Бык без трезубца
08 июля в 22:13
У Спартака все таки больше возможностей, чем у Ростова. Да и выиграл бы может быть чемпионат России.
В общем, если тренеру предлагают возглавить МЮ, а он выбирает Саутгемптон, то стоит задуматься почему он отказался. Хотя и в МЮ все к этому идет )
pomor45
pomor45
08 июля в 21:34
За что извиняться? За то, что позволил Спартаку стать чемпионом? Федун только благодарен должен быть.
t272nm
t272nm
08 июля в 19:37
Жалкая попытка попроситься на работу. Бердыев - это эдакая вариация на тему Бышовца. Тот тоже когда-то неплрхо тренировал, потом накосячил и остался без работы.
Caniggia
Caniggia ответ протон (раскрыть)
08 июля в 19:08
Немного не так. Как раз после серебряного сезона в Ростове и этой шикарной евро кампании, Бердыев покинул Ростов, сославшись на долги по зарплате футболистам и тренерам. И тогда Бердыев и вёл переговоры с Федуном, но параллельно вёл диалог и с другим московским клубом, кажется, Динамо. И уже после того как КББ и Федун "ударили по рукам", Бердыев продолжил встречаться с руководством Динамо. Когда Федун это узнал, он назвал КББ myдаком и послал подальше. В результате, Бердыев не оказался ни в Динамо, ни в Спартаке, что выглядело вполне логично, учитывая двуличное поведение Бердыева. Вот почему совесть и грызла Курбана Бердыева, всё же он глубоко верующий и, надеюсь, честный человек. Все ошибаются, но главное делать выводы из своих ошибок. Вот и Курбан решил всё же извиниться, спустя 6 лет, сбросив грех с души.
Сидор новый
Сидор новый
08 июля в 19:08
И правильно сделал, что отказался
протон
протон
08 июля в 18:47
Ну, не знаю. Как по мне, так выбор был правильный. Променял Спартак на шикарную еврокубковую кампанию, где знатно зарубились с Андерлехтом, Аяксом, Атлетико, Баварией, ПСВ, Спартой и МЮ.
Думаю, тот поход в еврокубках в памяти каждого ростовчанина. "Это была славная охота
Сп62
Сп62
08 июля в 17:53
Извинения принимаются, но вопросы остаются. Будем ждать ещё 6 лет ответы.
FenixSL
FenixSL
08 июля в 17:16
теперь извинись перед Федуком
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 17:02
Долго искал мэтр возможность извиниться...
"Ударить по рукам" и включить заднюю....
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 16:59
Тонкий намек на толстые обстаятельства ...
Хочет назад , надоело по перефирии скакать , хочется в Москву.
Gahi
Gahi
08 июля в 16:55
Можно сказать что Курбан Бекиевич стал ещё мудрее! Умение признавать свои ошибки выводит человека на более высокий качественный уровень. Значит Курбан Бекиевич Бердыев умеете быть объективным по отношению к своим ошибкам. Такие люди вызывают уважение, их ещё больше начинают ценить!
dok66
dok66
08 июля в 16:47
Ударить по рукам , и подписать полноценный контракт - две большие разницы , тем более вмешалась какая-то история (тем более история умалчивает эту историю) . Чего сейчас голову пеплом посыпать . "Восток - дело тонкое Петруха ! "
leonid_spb58
leonid_spb58
08 июля в 16:25
Главное,вовремя...
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 16:01
Шесть лет-один ответ.
ermak6848
ermak6848
08 июля в 15:56
когда нет работ, а кушать хочется , то не то ещё сделаешь...
makkie
makkie
08 июля в 15:53
Да, получилось некрасиво.

С одной стороны, было интересно посмотреть на Бердыева в Спартаке. Но с другой, смог бы он поставить зрелищный футбол? Сомневаюсь, что КББ дали бы контролировать всё в клубе. А на других условиях он и не работает.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
08 июля в 15:49
спасибо,мы стали чемпионами
STVA 1
STVA 1
08 июля в 15:41
Лучше поздно чем никогда
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 15:34
Пришло время извиняться
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