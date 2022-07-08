Бердыев извинился перед Федуном за отказ возглавить «Спартак» в 2016 году

Известный российский тренер в эфире программы «Коммент шоу» принёс свои извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за отказ возглавить красно-белых в 2016 году.

Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня в «Спартак», мы с ним по рукам ударили. А потом произошла история, которую я бы не хотел озвучивать. Я не знаю, что меня сподвигло, но я принял неправильное решение. Потом я чувствовал, что поступил не по совести.