Рейс «Спартака» на матч с «Зенитом» был задержан из-за Шамара Николсона

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08 июля 2022, 15:44

Рейс «Спартака» на матч с «Зенитом» задержали из-за форварда . Об этом рассказал бывший тренер и игрок красно-белых Дмитрий Аленичев, который в составе команды легенд летел вместе со «Спартаком» в Санкт-Петербург.

Николсон паспорт забыл, «Спартак» из-за этого задержал рейс. Так что он был с командой.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России 9 июля. Начало встречи — в 19:00 мск.