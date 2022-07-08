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Рейс «Спартака» на матч с «Зенитом» был задержан из-за Шамара Николсона

08 июля 2022, 15:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Рейс «Спартака» на матч с «Зенитом» задержали из-за форварда Шамара Николсона. Об этом рассказал бывший тренер и игрок красно-белых Дмитрий Аленичев, который в составе команды легенд летел вместе со «Спартаком» в Санкт-Петербург.

Николсон паспорт забыл, «Спартак» из-за этого задержал рейс. Так что он был с командой.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России 9 июля. Начало встречи — в 19:00 мск.

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Все комментарии
valt134
valt134
10 июля в 16:20
Ну как можно забыть Паспорт? С Бодуна что ли был?
pomor45
pomor45
08 июля в 20:16
Кошмар Николсон.
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 19:44
А че, у негров паспорт есть ?
dok66
dok66
08 июля в 19:16
Голову не забыл , и ладно .
Сварожич
Сварожич
08 июля в 19:06
Раз.....долбайство высшей степени
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
08 июля в 17:56
Хотел с Заремой поехать, а пришлось с командой
Caniggia
Caniggia
08 июля в 17:51
Очередной явный заговор и провокация против Спартака!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 июля в 17:50
Ахах! А паспорт то негра у федуна.
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 17:00
Как можно забыть паспорт в такой ситуации?
Крайне безответственный тип!)
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
08 июля в 16:38
Ждём комментарий Заремы о происках Газпрома .
hjlzuf
hjlzuf
08 июля в 16:38
Ничего удивительного, это по спартаковски.
Ironigor
Ironigor
08 июля в 16:35
Ничего страшного не произошло. И такое бывает частенько.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
08 июля в 16:30
Спартак заранее определился с "козлом отпущения"
Futurista
Futurista
08 июля в 16:26, ред.
Бомжи спрятали паспорт...
leonid_spb58
leonid_spb58
08 июля в 16:24
железная причина игнорировать своё поражение-нехватка игроков на поле......фу.как низко...
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 16:00
Николсон паспорт забыл ,
эка какая беда!
Лучше бы гол он забил,
только не абы куда...
makkie
makkie
08 июля в 15:52
Шамар еще мыслями в отпуске чилит )))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
08 июля в 15:50
главное,чтобы не забыл как забивать
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
08 июля в 15:49
Это раздолбайство.
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