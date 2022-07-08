Рейс «Спартака» на матч с «Зенитом» был задержан из-за Шамара Николсона

Рейс «Спартака» на матч с «Зенитом» задержали из-за форварда Шамара Николсона. Об этом рассказал бывший тренер и игрок красно-белых Дмитрий Аленичев, который в составе команды легенд летел вместе со «Спартаком» в Санкт-Петербург.
Николсон паспорт забыл, «Спартак» из-за этого задержал рейс. Так что он был с командой.
«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России 9 июля. Начало встречи — в 19:00 мск.
Крайне безответственный тип!)
Крайне безответственный тип!)
эка какая беда!
Лучше бы гол он забил,
только не абы куда...
эка какая беда!
Лучше бы гол он забил,
только не абы куда...