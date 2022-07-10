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Около ₽100 млн от матча «Зенит» – «Спартак» направят на благотворительность

10 июля 2022, 19:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Доходы от проведения Суперкубка России направят на благотворительность. Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Когда эмоции немного улеглись, хочу поделиться с вами своими впечатлениями от вчерашнего Суперкубка. Мне удалось попасть на стадион, а вот многим моим товарищам, к сожалению, нет – и это первый признак действительно большого события. Предыдущий такой матч, на который спрашивали «лишний билетик», был в «Лужниках» на матч, который лично мне еще долго будет сниться в не самых приятных снах)

Толпы народа на подходе к «Газпром Арене» предвосхищали важную игру – болельщики красно-белых и сине-бело-голубых мирно существовали друг с другом вокруг арены на предматчевых активностях от РФС. Вообще меня очень вдохновляет то, как РФС начал работать с большими матчами внутри страны.

Если раньше мы видели большую работу на международных играх (финал ЛЧ в Москве, ЧМ и Евро), то теперь акцент сделан на финале Кубка и Суперкубка. И мы видим, что аудитория этих матчей стала гораздо шире обычной – все домохозяйки так или иначе тоже слышали про «Спартак» – «Динамо» и «Спартак» – «Зенит».

В конце концов, раньше команды к Суперкубку относились как к разогреву перед сезоном и чуть ли не как к товарищескому матчу – но кто скажет, что вчерашняя игра была таковой? Больше 55 тысяч зрителей (из которых, кстати, тысяч 20 поддерживали москвичей!) и миллионы у телеэкранов – точно не скажут.

Кстати, организаторы говорят, что все доходы направят на благотворительность, а, по предварительной оценке, это около 100 млн рублей. Это и билетная программа, и договоренности с музыкантами, и спонсоры.

Совмещать футбол и музыкальные выступления не новая идея, но, наверное, именно в последнее время это стало не просто фишкой, а полноценной частью сценария посещения игры. Надеюсь, что таковой станет в будущем и игра легенд команд накануне. На «Петровском» было очень лампово и тепло.

Как нейтральный болельщик, я получил удовольствие и до игры, и во время, и после. От поездки в Петербург осталось очень приятное послевкусие – хочется больше матчей такого уровня, интересно, чем коллеги из РФС будут удивлять дальше.

В матче за Суперкубок России «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0.

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Все комментарии
старина
старина ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
10 июля в 23:45
Что и кому вы там ставили?У вас один газпрем всепоглощающий,про остальное вы уж давно забыли.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ старина (раскрыть)
10 июля в 23:06
Москвабад еще как-то считать? Давно есть Мкадыши и ЗаМкадыши. Я с 14и лет по Арбату не гулял (Слава яйцам! Там тогда одни матрёшки были). На Стену Цоя обязательно надо поссать теперь. У нас в Питере на Ветеранов памятник Цою поставили, просто так, от души.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
10 июля в 22:53
"Я ищу монстра-мутанта"; "А зачем Вам Филипп Киркоров?")
старина
старина ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
10 июля в 21:51
Ну уж....У вас там свое царство во главе с Бегловым...Вы уже саму Москву не считаете столицей своей Родины,Ну а мы,обычные провинциалы предоставлены сами себе
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ старина (раскрыть)
10 июля в 21:39
Хочешь прикол, почему "русофобов" позвали? Потому что все оказались "русофобами", Земфира, ДДТ, Гребенщиков, Мумий Тролль, Кино, Lumen, Князь, Би-2 и сотни более мелких коллективов.

Даже самозваный король российской эстрады Киркоров и тот высказался против в*йны.

Не Газманова, Баскова и Бабкину им звать, которые и так на всех официальных мероприятиях чешут.
Gahi
Gahi
10 июля в 20:50
Действительно организация этого матча была на высоком уроне, чувствуется хорошая подготовка к финалу Лиги Чемпионов УЕФА которая должна была пройти в Санкт-Петербурге, но по причине всем известных решений перенесена была во Францию. Но это не испортила праздник футбола в городе на Неве и всем болельщикам кто присутствовал в этот день на стадионе. И если вспомнить что творилось перед матчем во Франции, где толпы болельщиков готовы были прорваться на стадион без билетов и как жандармерии приходилось наводить порядок в этом противостоянии. То сравнивая с матчем в Санкт-Петербурге понимаешь насколько было продуманно организация матча, которая не прошла можно сказать зря. Единственное может огорчить то что Спартак начал игру против Зенита агрессивно и с прессингом, но команда не смогла забить, а вот хозяева использовали свои моменты. Хотелось бы чтобы в дальнейшем каждый матч в чемпионате проходил в такой атмосфере с заполненными трибунами где было сложно достать билет. А это будет во многом зависеть от нового руководства РПЛ и их решений относительно ID и самих команд чемпионата, которые должны стремиться своей игрой чтобы их болельщики с большим желанием присутствовали на каждом матче и соответственно поддерживали их.
cska1948
cska1948
10 июля в 20:39
"...Совмещать футбол и музыкальные выступления не новая идея, но, наверное, именно в последнее время это стало не просто фишкой, а полноценной частью сценария посещения игры..."
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Перед матчем на поле вышла женщина в красивом красном платье и что-то пела, но из-за рёва трибун её, по телевизору, слышно не было. Думаю, уважающие себя певцы перед матчами на поле только ради денег выходить не будут. Какое пение, когда многотысячная толпа орёт о своём? Так что, на мой взгляд, футбол и вокал несовместимы.
pomor45
pomor45
10 июля в 20:33
Радикальные фанаты Зенита и Спартака, грозившие бойкотом матча, были или нет. Вероятно не были то и болельщики красно-белых и сине-бело-голубых мирно существовали друг с другом, и стадион был полон.
ABir
ABir
10 июля в 20:33
Это правильно, главное, чтобы теперь деньги нашли тех, кто в них действительно очень нуждается
ДСА
ДСА
10 июля в 20:29
Откуда такие деньжищи?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
10 июля в 20:25
Правильное решение.
VeniaminS
VeniaminS
10 июля в 19:56
Правильное решение.
старина
старина
10 июля в 19:50
Ага.Уже отвалили 50к не наших денег русофобам из Би-2,благотворители
протон
протон
10 июля в 19:16
Мирное сосуществование болельщиков Спартака и Зенита в лишний раз доказало что Фан Айди не нужен!
Был на матче с другом, который приехал из Беларуси, гость остался в восторге как от стадиона так и от атмосферы на нем.
Гость
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