Газзаев: «„Зенит“ точно выделяется, но это не значит, что он уже чемпион»

Бывший футболист и тренер ЦСКА поделился мыслями о «Зените».

«Зенит» уже сейчас можно награждать за победу в чемпионате? Преждевременно. Если ещё сезон не начался, а предпочтение отдают «Зениту», то это минус командам, претендующим на звание чемпиона. Да, «Зенит» сегодня точно выделяется своими результатами, игрой и командой. Но это не значит, что «Зенит» уже чемпион. Другим командам надо составлять конкуренцию: нужно делать всё возможное, чтобы действительно был интересный чемпионат. Мне не нравится, что такое мнение высказывают наши специалисты.