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Газзаев: «„Зенит“ точно выделяется, но это не значит, что он уже чемпион»

10 июля 2022, 20:29

Бывший футболист и тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о «Зените».

«Зенит» уже сейчас можно награждать за победу в чемпионате? Преждевременно. Если ещё сезон не начался, а предпочтение отдают «Зениту», то это минус командам, претендующим на звание чемпиона. Да, «Зенит» сегодня точно выделяется своими результатами, игрой и командой. Но это не значит, что «Зенит» уже чемпион. Другим командам надо составлять конкуренцию: нужно делать всё возможное, чтобы действительно был интересный чемпионат. Мне не нравится, что такое мнение высказывают наши специалисты.

Ранее Юрий Сёмин рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту».

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Все комментарии
112910415
112910415
11 июля в 05:33
пораженческие самовнушения всё же ни к чему !
протон
протон
10 июля в 23:46
Если зенит начнут судить как Спартак, то не видать ему чемпионство, как своих ушей.?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
10 июля в 23:31
Первый-не первый... зачем до начала чемпионата делать выводы?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
10 июля в 23:30
Анатолия че-то не видать) О5 нагрузит своими системами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 июля в 23:11
А миллер решил, что именно зенит станет чемпионом, печально, что чемпионат ещё не начался а чемпиона уже назначили.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 21:56
Один остался сомневающийся
pomor45
pomor45
10 июля в 20:39
Мало кого интересует то, что не нравится Газзаеву. Выискался сам себе кумир.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 20:31
Зенит опять будет первый!
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 20:31
Мало кто сомневается, что чемпион.
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