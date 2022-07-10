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Тренер «Локомотива» Хапов: «Бросим вызов „Зениту“ в новом сезоне»

10 июля 2022, 18:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России, а также порассуждал о борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ.

Вчерашний матч за Суперкубок был очень интересный. За счет индивидуального мастерства и класса игроков «Зенит» решил исход матча.

Я бы не сказал, что интрига в борьбе за чемпионство мертва. «Зенит» как играл раньше, так и играет, очень сильная команда. Но будет интересно с ними побороться, бросить им вызов.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
11 июля в 02:37
Поживём - увидим.
ДАША Д
ДАША Д
10 июля в 20:28
Понты поколотил, но после начала сезона отправится в отставку
Ironigor
Ironigor
10 июля в 19:17, ред.
Бригада немецких специалистов готовит Локомотив 🚂 к новому сезону ,
бросить вызов Зениту !)
Zenit_84
Zenit_84
10 июля в 19:15
Ну уже кто-нибудь бросьте...
Ironigor
Ironigor
10 июля в 18:56
Ну ты и загнул !)
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