Тренер «Локомотива» Хапов: «Бросим вызов „Зениту“ в новом сезоне»

Тренер вратарей «Локомотива» высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России, а также порассуждал о борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ .

Вчерашний матч за Суперкубок был очень интересный. За счет индивидуального мастерства и класса игроков «Зенит» решил исход матча.

Я бы не сказал, что интрига в борьбе за чемпионство мертва. «Зенит» как играл раньше, так и играет, очень сильная команда. Но будет интересно с ними побороться, бросить им вызов.