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Терюшков о Fan ID: «В четверг пойду дооформлять в один из МФЦ»

12 июля 2022, 17:27

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, как в подмосковном клубе обстоит ситуация с получением Fan ID.

Я пока не оформлял, потому что нахожусь в Южно-Сахалинске, прилечу в среду и в четверг пойду дооформлять в один из МФЦ.

Как обстоит ситуация с этим вопросом в команде? Пока процесс не запускали, не получали. Сейчас готовимся к «Зениту». На следующей неделе будем заниматься.

Будем думать, смотреть. Первоочередная задача – подготовиться к матчу с «Зенитом». Если успеем, в среду-четверг возьмем паузу для оформления документов. Но пока этим вопросом не занимались.

Я разговаривал с Минцифры, и там хоть есть в планах проактивная групповая заявка, но на данном этапе Минспорт, как я понимаю, не сформировал клиентские группы, которые могут подавать заявки. Поэтому придется ехать в МФЦ на автобусе, заходить всеми игроками и подтверждать личности. Будем на это рассчитывать.

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протон
протон
13 июля в 00:15
Для проведения чемпионата мира, опция может и хорошая, но там были полные стадионы, много иностранцев, продавался алкоголь и повышенный контроль был объясним. Другое дело наш РПЛ без еврокубков и интриги, в котором на некоторые команды приходят по 200-300 человек, а даже там где трибуны полные, уже давным давно никаких эксцессов не случалось. Введение паспорта болельщика, ещё и требует дополнительных фин.затрат на весь этот банкет, хотя могли бы эти деньги использовать более рационально. Здоровой логики в этом просто нет, так можно дойти до полного абсурда и следом начать вводить паспорт покупателя в магазинах и торговых центрах, паспорт киномана в кинотеатре, паспорт туриста для поездок на море и т.д.
протон
протон
13 июля в 00:14
Народ, я завтра в кино собираюсь. Там паспорт зрителя ещё не нужен?) Давно не ходил
Igo0rek
Igo0rek
12 июля в 17:35
Химко хахахахаха
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 17:32
Ну Зениту наверное сольют!
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