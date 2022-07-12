Терюшков о Fan ID: «В четверг пойду дооформлять в один из МФЦ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, как в подмосковном клубе обстоит ситуация с получением Fan ID.

Я пока не оформлял, потому что нахожусь в Южно-Сахалинске, прилечу в среду и в четверг пойду дооформлять в один из МФЦ.

Как обстоит ситуация с этим вопросом в команде? Пока процесс не запускали, не получали. Сейчас готовимся к «Зениту». На следующей неделе будем заниматься.

Будем думать, смотреть. Первоочередная задача – подготовиться к матчу с «Зенитом». Если успеем, в среду-четверг возьмем паузу для оформления документов. Но пока этим вопросом не занимались.

Я разговаривал с Минцифры, и там хоть есть в планах проактивная групповая заявка, но на данном этапе Минспорт, как я понимаю, не сформировал клиентские группы, которые могут подавать заявки. Поэтому придется ехать в МФЦ на автобусе, заходить всеми игроками и подтверждать личности. Будем на это рассчитывать.