Агент Сафонов: «Не собираюсь оформлять Fan ID. Ерунду какую-то придумали»

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что не собирается оформлять Fan ID.

Оформил ли я Fan ID? Нет, и не собираюсь этого делать. Что касается Тюкавина, то на эту тему с ним не общались. Думаю, что клуб будет заниматься этим вопросом. Вообще, я не вижу смысла во всем этом. Ерунду какую-то придумали, скажите, зачем он нужен? Сейчас еврокубков нет даже. Сначала добивались, чтобы продавали пиво на стадионах, вроде бы где-то начали продажу, а теперь этот Fan ID — болельщиков не будет на стадионах, кто будет покупать это пиво? Смешно как-то. Плюс с получением возникают проблемы, сбои.

Хорошо, есть же люди, у которых нет компьютера и доступа в интернет, как им быть? А такие есть у нас в стране. Может, в Москве и Санкт-Петербурге проблем не будет, а что регионам делать? Я не понимаю этого. До конца ничего не продумали и решили запустить.