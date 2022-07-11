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Агент Сафонов: «Не собираюсь оформлять Fan ID. Ерунду какую-то придумали»

11 июля 2022, 18:55

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что не собирается оформлять Fan ID.

Оформил ли я Fan ID? Нет, и не собираюсь этого делать. Что касается Тюкавина, то на эту тему с ним не общались. Думаю, что клуб будет заниматься этим вопросом. Вообще, я не вижу смысла во всем этом. Ерунду какую-то придумали, скажите, зачем он нужен? Сейчас еврокубков нет даже. Сначала добивались, чтобы продавали пиво на стадионах, вроде бы где-то начали продажу, а теперь этот Fan ID — болельщиков не будет на стадионах, кто будет покупать это пиво? Смешно как-то. Плюс с получением возникают проблемы, сбои.

Хорошо, есть же люди, у которых нет компьютера и доступа в интернет, как им быть? А такие есть у нас в стране. Может, в Москве и Санкт-Петербурге проблем не будет, а что регионам делать? Я не понимаю этого. До конца ничего не продумали и решили запустить.

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Все комментарии
ABir
ABir
11 июля в 22:19
У кого компьютера нет, можно буде в налоговой лично оформить. Но если есть неоплаченные налоги и штрафы, паспорт болельщика будут блокировать, тоже для алиментщиков , за неоплату коммунальных услуг. А потом потребуются справки из психдиспансере, от нарколога и сдача экзаменов на площадке и знания правил поведения на трибуне
pomor45
pomor45 ответ memphis (раскрыть)
11 июля в 20:24
Или Айди, или Уйди.
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
11 июля в 20:14
Не переживай. Он его купит.
memphis
memphis
11 июля в 19:47
Ай-ди и не п...Ди!
pomor45
pomor45
11 июля в 19:45
Людей, у которых нет компьютера и доступа в интернет, вряд ли интересует футбол. Для них такой проблемы нет и быть не может. Самому Сафонову не стоило бы строить из себя что-то значимое в футболе настолько, чтобы высовываться с таким заявлением. Прежде всего он должен бы знать, что Fan ID доброволен для зрителей, для функционеров он обязателен. Так что его просто надо выгнать из профессии.
memphis
memphis
11 июля в 19:38
Ай-ди и точка
stanichnik
stanichnik
11 июля в 19:19
Будет сидеть дома
sv_1969
sv_1969
11 июля в 18:59
На халяву ходить хочет))
shlomo2
shlomo2
11 июля в 18:59
Интересно будет узнать точную статистику про это дело
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