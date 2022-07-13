Мостовой: «На месте Агаларова я бы попробовал себя в Европе»

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в европейский клуб.
Если действительно есть предложения из Европы, то он должен попробовать. Парень молодой в сравнении с Абаскалем, действительно перспективный. На его месте я бы попробовал. Причём все три страны нормальные: Португалия, Турция, Бельгия.
Может быть, «Ахмат» в итоге перевесит. Какой чемпионат выбрать? Смотря какие команды в Бельгии, Турции и Португалии. Все чемпионаты хорошие и по-своему сложные.
Риск травмы и внезапного конца карьеры от места работы не зависит. И тогда вопрос, а на фига в "Ахмат"? Из Ахмата на более жирный контракт уехать удастся только в случае удачного сезона. Историю Ильина и "Краснодара" повторить не удастся... стало быть удачный - это серьезно лучше, чем Ильин позапрошлого сезона.
Сомнительно, что есть предложения. Но если есть, то нужно ехать. Чисто для самообразования - поработать заграницей).
Риск травмы и внезапного конца карьеры от места работы не зависит. И тогда вопрос, а на фига в "Ахмат"? Из Ахмата на более жирный контракт уехать удастся только в случае удачного сезона. Историю Ильина и "Краснодара" повторить не удастся... стало быть удачный - это серьезно лучше, чем Ильин позапрошлого сезона.
Сомнительно, что есть предложения. Но если есть, то нужно ехать. Чисто для самообразования - поработать заграницей).