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Мостовой: «На месте Агаларова я бы попробовал себя в Европе»

13 июля 2022, 16:22

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в европейский клуб.

Если действительно есть предложения из Европы, то он должен попробовать. Парень молодой в сравнении с Абаскалем, действительно перспективный. На его месте я бы попробовал. Причём все три страны нормальные: Португалия, Турция, Бельгия.

Может быть, «Ахмат» в итоге перевесит. Какой чемпионат выбрать? Смотря какие команды в Бельгии, Турции и Португалии. Все чемпионаты хорошие и по-своему сложные.

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протон
протон
13 июля в 23:16
Фишка в том, что после поездки в Европу всегда можно трудоустроится в России. Запасной россиянин из условного "Маритиму" в тот же условный "Ахмат", россиянин игрок основного состава в любой московский клуб..ну, а если россиянин, забивший хотя бы 10+ мячей в чемпионате Португалии, то сразу "Зенит".
Риск травмы и внезапного конца карьеры от места работы не зависит. И тогда вопрос, а на фига в "Ахмат"? Из Ахмата на более жирный контракт уехать удастся только в случае удачного сезона. Историю Ильина и "Краснодара" повторить не удастся... стало быть удачный - это серьезно лучше, чем Ильин позапрошлого сезона.

Сомнительно, что есть предложения. Но если есть, то нужно ехать. Чисто для самообразования - поработать заграницей).
pomor45
pomor45 ответ ДАША Д (раскрыть)
13 июля в 21:32
Там и там - тьма.
pomor45
pomor45
13 июля в 21:30
Сие анекдот напоминает. Мужик мучается зубной болью. Другой: "Что мучаешься? Я бы на твоем месте давно бы его вырвал." Отвечает: "Я бы на твоем - тоже".
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 17:57
Маритиму - это Тмутаракань.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 16:50
Если не дурака то так и сделает
Бонжорно
Бонжорно
13 июля в 16:36
разве что в Фенервароше каком нибудь
Carl Lewis
Carl Lewis
13 июля в 16:29
Мы будем.
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