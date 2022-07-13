Мостовой: «На месте Агаларова я бы попробовал себя в Европе»

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что нападающий «Уфы» может перейти в европейский клуб.

Если действительно есть предложения из Европы, то он должен попробовать. Парень молодой в сравнении с Абаскалем, действительно перспективный. На его месте я бы попробовал. Причём все три страны нормальные: Португалия, Турция, Бельгия.

Может быть, «Ахмат» в итоге перевесит. Какой чемпионат выбрать? Смотря какие команды в Бельгии, Турции и Португалии. Все чемпионаты хорошие и по-своему сложные.