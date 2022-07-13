Маслов: «Переход Черышева нам не под силу»

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал слухи о возможном переходе в команду полузащитника сборной России Дениса Черышева.

Ждать ли в «Торпедо» кого-то из звёздных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи. У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха! Но давайте объективно – такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть. Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ , но мы не можем себе его позволить.