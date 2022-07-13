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Маслов: «Переход Черышева нам не под силу»

13 июля 2022, 00:44

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал слухи о возможном переходе в команду полузащитника сборной России Дениса Черышева.

Ждать ли в «Торпедо» кого-то из звёздных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи. У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха! Но давайте объективно – такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть. Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 08:29
РПЛ не нужна ему, а он РПЛ!
v5j4rzf3mr44
v5j4rzf3mr44
13 июля в 07:48, ред.
Игрок бесполезный, зачем он Торпедо?
u5tw82ar7pup
u5tw82ar7pup
13 июля в 06:08
Тут он прав
stanichnik
stanichnik
13 июля в 05:53
Кто его потянет финансово, тому он не нужен, а кто небогат туда он сам не пойдет.
Caniggia
Caniggia
13 июля в 05:46
Возрастной, дорогой и хрустальный. Кому он вообще нужен? Зенит, Спартак, Динамо его по деньгам потянут. Но кто хочет рисковать? Ведь Денис бОльшую часть времени может лечиться, а не играть.
112910415
112910415
13 июля в 05:01
дорогой и мало играющий ..
k34hmg9kr8sy
k34hmg9kr8sy
13 июля в 04:31
Черышев врядли согласиться играть в Торпедо...
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 04:21
Нет прежнего Дениски, сдулся парень . Вся его карьера - это бесконечные травмы. На ЧМ18 чуть бляснул и снова в лазаретах затерялся.
sv_1969
sv_1969
13 июля в 02:47
Да и не нужен он вам
Ironigor
Ironigor
13 июля в 01:54
Да он и не собирается в Россию.
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