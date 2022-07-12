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В «Динамо» может прийти защитник из Парагвая

12 июля 2022, 23:37

Защитник парагвайского клуба «Гуарани» Роберто Фернандес может перейти в «Динамо».

В прошлом сезоне парагваец сыграл в 20 матчах, всего за свой клуб он провел 70 игр. Трансферная стоимость Фернандеса оценивается в 1,3 миллиона евро.

Ранее из «Динамо» ушел другой парагвайский защитник.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
13 июля в 17:00
На фоне Сазона-привозчика, любой защитник будет выглядеть великолепно.
macaflen
macaflen
13 июля в 15:24
Руководство: Бальбуэна уходит, все пропало. Давайте быстренько возьмем кого-нибудь в РПЛ за огромные деньги.
Бувач: Нет, нам нужен парагваец!
Йоканович: Давайте откопаем кого-нибудь в Сербии. Вот например Эраковича
Бувач: Я сказал парагваец!
Все хором: Да где найти парагвайского ЦЗ?
Бувач: В Парагвае!
Все: В Паргавае?!
Бувач: Парагвае! Ну это там где вечные дожди, истеричная жена Бальбуэны, Хосе "Дай пенальти пробить" Чилаверт. Парагвай!
Версия 2:
Руководство: У нас проблемы с защитниками. Что будем делать?
Кто-то: Нам нужен Фернандес
Руководство: Какой Фернандес?
Кто-то: Любой! Обычно Это срабатывало
Бувач: Парагвайский Фернандес!
Asper
Asper
13 июля в 14:17
Фернандесы это хорошо) до этого были только годные 😂
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 09:15
Хоть на Родине диктатора Стресснера всё с географией в порядке,ибо на вопрос "Где Россия?" просто показывают глобус планеты Земля и конфидент согласно кивает головой.Всё остальное он узнаёт позже.
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 08:28
Не побежит с кошельком обратно?)
ЗавАН
ЗавАН
13 июля в 05:00
Верните Евгеньева
nikoladolgov
nikoladolgov
13 июля в 04:45
А снег идет ...
r85nhr8pwxby
r85nhr8pwxby
13 июля в 04:17
Это хорошо
ОПС
ОПС
13 июля в 03:27
Лишь бы не убежал сразу же. А то они сейчас умные стали.
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
13 июля в 02:32
ну они взяли Родригао вместо него.
значит свободен пока?
STVA 1
STVA 1
13 июля в 02:26
Главное чтобы поле подписания не приостановил
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
13 июля в 00:55
Я вот только не пойму никак, куда подевался Еракович..
Вроде бы Зенька его забирал, и окончательными смотринами должен был стать товарняк 3 числа Зенит-ЦрЗвезда.
Ну и что- товарняк прошёл, и тишина.
А мы после Зенита были, типа, вторые в очереди....)
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
13 июля в 00:39, ред.
если не киздят на ТМ то второе амплуа - левый край защиты. И рост 188 ( не такая уж башня) вкупе с этим в принципе дает надежду и на скоростные навыки.
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
13 июля в 00:37
баск
баск
13 июля в 00:17
Судя по нарезкам, довольно обширным- защ надёжный.

Позиционно не косячит, поле видит, игру читает, верх снимает, не грубый
но цепкий, не суетится, и первый пас есть.

Чего не удалось оценить- это скоростных качеств, парагвайский футбол
довольно медленный и на этот счёт могут быть проблемы.
В атакующих активностях тоже не шибко замечен, что не есть хорошо,
современный центрдеф должен брать пример с Серёжи Рамоса..)

В целом, впечатление неплохое.
На имеющемся фоне слабых ЦЗ команду он заметно усилит.

(Ещё бы в пару ему кого-нить потолковее и поопытнее Сабы..)
gentlewolf
gentlewolf
13 июля в 00:12
левоногий. будет левее центра ЦЗ. Правее уже проще найти.
протон
протон
13 июля в 00:05
Бальбуэна показал, что парагвайские защитники не так уж и плохи. Одним из лучших был...
Тем более игрок уровня сборной (пусть и молодежной). Всяко получше чем наш 18-19 летний молодняк...
Capral
Capral
12 июля в 23:57, ред.
Интересно, что за овощ.... Не имею представления.
gentlewolf
gentlewolf
12 июля в 23:40
Уже типа взяли.
drug01
drug01
12 июля в 23:38
Очень хорошо ждём!
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