В «Динамо» может прийти защитник из Парагвая

Защитник парагвайского клуба «Гуарани» Роберто Фернандес может перейти в «Динамо».
В прошлом сезоне парагваец сыграл в 20 матчах, всего за свой клуб он провел 70 игр. Трансферная стоимость Фернандеса оценивается в 1,3 миллиона евро.
Ранее из «Динамо» ушел другой парагвайский защитник.
Позиционно не косячит, поле видит, игру читает, верх снимает, не грубый
но цепкий, не суетится, и первый пас есть.
Чего не удалось оценить- это скоростных качеств, парагвайский футбол
довольно медленный и на этот счёт могут быть проблемы.
В атакующих активностях тоже не шибко замечен, что не есть хорошо,
современный центрдеф должен брать пример с Серёжи Рамоса..)
В целом, впечатление неплохое.
На имеющемся фоне слабых ЦЗ команду он заметно усилит.
(Ещё бы в пару ему кого-нить потолковее и поопытнее Сабы..)
Позиционно не косячит, поле видит, игру читает, верх снимает, не грубый
но цепкий, не суетится, и первый пас есть.
Чего не удалось оценить- это скоростных качеств, парагвайский футбол
довольно медленный и на этот счёт могут быть проблемы.
В атакующих активностях тоже не шибко замечен, что не есть хорошо,
современный центрдеф должен брать пример с Серёжи Рамоса..)
В целом, впечатление неплохое.
На имеющемся фоне слабых ЦЗ команду он заметно усилит.
(Ещё бы в пару ему кого-нить потолковее и поопытнее Сабы..)