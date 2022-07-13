Лучше Ближний Восток, чем ФНЛ. Дзюбе пора принять реальность

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13 июля 2022, 10:53

Лучший снайпер РПЛ последних лет очутился в Казани.

Не смейтесь, но ситуация с Дзюбой напоминает метания Роналду. В своих песочницах это большие звезды недалекого прошлого. А теперь при попытке найти новые команды у обоих возникли проблемы. Зато «Зенит» оказался честнее – с Артемом не продлили. А «Манчестер Юнайтед» врет, будто вокруг 37-летнего футболиста тен Хаг сможет выстроить новый проект. Хорошо еще, если Криштиану не загремит на скамейку, поскольку команда без него будет живее и удобнее для тренерской работы.

Даже если сам Роналду играет феноменально, то это от силы два сказочных года с голами, после которых «красные дьяволы» не повесят на ворота «Олд Траффорд» табличку «закрыто». «Зенит» тоже понимал, что надо двигаться дальше. Кроме всего прочего, Роналду, как и Дзюба, сильно влияют на жизнь коллектива. У того и другого в карьере хватало проблем с главными тренерами. Зидан дружит с Бензема, но с Криштиану у них отношения куда сложнее. Понятно, что португалец легенда футбола и его появление в любом клубе приносит тому деньги, а с Дзюбой такого эффекта нет.

Но в сухом остатке причины, почему любой сильный менеджер предлагает отказаться от Криштиану или Артёма в двух смежных реальностях, почти одинаковые. От Роналду тихо отвернулись ПСЖ и «Бавария», а Дзюба оказался в Казани, где под присмотром своего друга Слуцкого набирает форму. Леонид Викторович давал такой шанс нескольким знакомым футболистам, это не значит, что Артем будет играть за «Рубин». А вот его отъезд за рубеж затягивается из-за взгляда скаутов клубов на игрока. Аналитики составляют списки «плюсов» и «минусов», и вторых немало.

Возраст нападающего

Знаем, что Ибрагимович, Роналду, или классики атаки Серии А успешно играли в такой же возрасте, как у Дзюбы. Но любой иностранный клуб смотрит, что нападающему уже 34 года, и понимает – новичок закроет позицию от силы года два, не больше. Следовательно, нужно быть уверенным, что берешь человека под основу – глупо держать на скамейке не молодого местного, а приезжего с большой зарплатой. Также пригодится адекватно объяснить руководству, что форвард лучше других кандидатов. Дзюбу знают как игрока, но не знают, как человека, поэтому рисковать, ручаясь за него, аналитики не спешат.

Характер и репутация

Понятно, что грубый троллинг, как у Губерниева, не к месту. Дзюба неоднозначный, но в футбол играл здорово. Многие нападающие в 34 года находят клубы без проблем, поскольку у них классные агенты, а у Артема такого нет. Это необычный фрукт на дереве крепышей. Понятно, что зарубежные фанаты не читают российскую прессу, а про человека Дзюбу знают не больше, чем вы о Бураке Йылмазе или Луке Йовиче. Но бывший лидер «Зенита» создал себе репутацию. Одна ее сторона хорошая – по итогам ЧМ -18 хвалили, а другая спорная. Скауты копают глубже, и если свяжутся с коллегами из России, то те опишут характер Дзюбы как конфликтный. Представьте, что директор середняка Ла Лиги консультируется по поводу Артема у Карпина или Эмери. Сами знаете, какую характеристику они выдадут.

Зарплата футболиста

В принципе, первая причина, почему Дзюба до сих пор не подписал контракт ни с одним турецким, сербским или другим клубом. Будь аппетиты скромнее, то тот же «Галатасарай», учитывая провал прошлого сезона, согласился с таким усилением. Но зарубежные клубы не скованы лимитом на легионеров, как в РПЛ , у них нет переплаты за паспорт. А Дзюба не привык делать скидку, тем более, это последний его большой контракт в карьере. И не всюду готов играть как раз из-за денег. Во многих странах, вроде Франции, такие налоги, что Дзюба откажется от 1.5 млн евро в год, которые могут превратиться в итоге в половину этой суммы.

Стиль игры форварда

У Дзюбы было два удачных обличия. Первое – когда Данни и Халк (в основном второй) выдавали ему изумительные передачи, тогда Артем в роли тяжелого форварда забивал достаточно мячей. Но этот период был затравкой, ведь после изгнания в Тулу появился с помощью тренера Семака человек другого амплуа — второй форвард Дзюба. Довольно редкий зверь, которому нужен напарник в стиле Азмуна – нападающий штрафной, мастер ухода от офсайдных ловушек и игры на втором этаже. Не каждый клуб настолько богат и удачлив, как «Зенит», чтобы собрать подобную парочку. А в роли центрального нападающего проявляются минусы Дзюбы – становится медленнее с возрастом, видели перепады формы. Зато нападающий не жадный, скауты отмечают не только слабые стороны, но и сильные тоже.

Влияние на коллектив

И адаптация, ведь за рубежом никогда не играл. На скольких языках качественно говорит Дзюба? Готов ли экстренно учить турецкий или сербский, чтобы понимать напарников в «Фенербахче» или «Црвене Звезде»? Арабский язык потянет? Насколько хорошо понимает и говорит на английском, если попадет в клуб с тренером-иностранцем? Такие простые вопросы задают люди, с которыми форвард вел переговоры. При этом Дзюба в сборной России и «Зените» был неформальным, а иногда и официальным лидером. Это вожак, хочет, чтобы после его шуток смеялись. Позволял себе подкалывать напарников, и понятно, что не всем это нравилось, даже если не подавали виду. Никто не будет платить за проблемы, футбольный скаут любого уровня – будь это аналитик середняка из Италии, который просматривает нарезки на специализированных сайтах и изучает цифры, или спортивный директор клуба из Турции или Сербии, начинает сомневаться.

Проще убедить тренера и руководство, что Дзюба не нужен, нежели наоборот, вот народ и страхуется от рисков. Ситуация показательная. Если в 34 года нападающий, который физически одарен – глупо отрицать, что Дзюба мощный дядька, умеет выигрывать верховую борьбу и открываться на ударных позициях, поставив корпус, так долго не может найти новый клуб, то это плохой знак для российского рынка. Хотя Артем свободный агент, он уже понял, что никто не повторит его зарплату в «Зените» — около 3.6 млн евро в год. Половину суммы пока никто не дает, а Слуцкому надо убедить руководство «Рубина» и весь коллектив, где режут зарплаты из-за вылета в ФНЛ , что Дзюба особенный. Был особенным в РПЛ – самый результативный форвард в истории турнира. Четыре года назад его звали к себе, даже в топ-5. А теперь выше представлен объективный взгляд любого скаута на ситуацию.