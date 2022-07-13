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Глава «Торпедо»: «Переход Черышева нам не под силу»

13 июля 2022, 09:14

Президент «Торпедо» Денис Маслов оценил вероятность подписания бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, которого ранее СМИ связывали с возможным переходом в стан «автозаводцев».

Ждать ли в «Торпедо» кого-то из звездных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи. У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха!

Но давайте объективно: такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть. Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить.

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Все комментарии
протон
протон
14 июля в 00:01
Черышев за свои 12 лет карьеры в Испании, судя статистике в Википедии дай бог на 5 полноценных сезонов еле наиграл. Он лечился больше чем на поле проводил. Ему уж заканчивать пора, пока инвалидом не стал.
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 11:30
А вдруг на халяву согласится играть...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 11:05
Платите сдельно . Он же хрустальный . Так и на десяток лет его можно подписать .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 июля в 10:26
Почему такие игроки не подсилу. ...???Хрустальный и возврастной игрок...или в россии для таких игроков дом для престарелых с полным содержанием их .
ОПС
ОПС
13 июля в 09:42
Скорей всего не потянут.
Байкал-38
Байкал-38
13 июля в 09:27
Сегодня позвонил курьер и сообщил, что посылки пришли. Вроде бы долго ждал и вот наконец то... но вот беда, уехал отдыхать и приеду только 1 августа. В сдеке сказали, что хранить будут до 27 июля, а потом отправят обратно. Продлить я не могу хранение, продлить может только отправитель.
Можно ли решить как нибудь данную проблему?
Гость
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