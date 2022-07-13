Глава «Торпедо»: «Переход Черышева нам не под силу»

Президент «Торпедо» Денис Маслов оценил вероятность подписания бывшего полузащитника «Валенсии» , которого ранее СМИ связывали с возможным переходом в стан «автозаводцев».

Ждать ли в «Торпедо» кого-то из звездных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи. У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха!