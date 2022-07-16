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Глушаков: «В матче с „Зенитом“ думали о ничьей и победе»

16 июля 2022, 00:13
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:1).

Отнять очки у «Зенита» — заявка на сезон что «Химки» будут высоко? Нет никакой заявки. Обычный матч, в чемпионате России со всеми можно играть. По окончании того сезона мы тоже доказали. Мы здесь обыгрывали ЦСКА, «Спартак», «Краснодар». Все команды, которые были в верхней части турнирной таблицы, мы обыгрывали. Был настрой на первый тур, самое главное — сыграть достойно. Думали о ничьей и победе. Если бы реализовали свои моменты, то заслужили бы победу.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
16 июля в 07:34
Ваши мечты сбылись.
Comentarios
Comentarios
16 июля в 04:51
Нос немного утерли
Caniggia
Caniggia
16 июля в 04:27
Если бы думали только о победе - спокойно могли бы и выиграть. Но навязчивая сказка о могуществе Зенита, сыграла свою роль и Питер всё же увёз очко из Химок. У Зенита, конечно, мастеровитый состав, но тренер - манекен, поэтому его можно обыграть при соответствующем настрое и наличии настоящего тренера. Всё это у Химок есть. Так что результат закономерный, Зенит ещё легко отделался!
нечитайло
нечитайло
16 июля в 03:46
Мечты материальны
Знатог
Знатог
16 июля в 01:28
Глушачок еще покажет игру, успехов.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 00:14
Ваши мечты сбылись. Молодцы.
протон
протон
16 июля в 00:14
Сергеев никакой, Кассьера еще не тянет, Ерохин уже не тянет, Бакаев сам по себе, Мостовой играет для себя мало, Круговой тоже, Родригао нерешителен. Счет по игре.
Гость
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