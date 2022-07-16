Глушаков: «В матче с „Зенитом“ думали о ничьей и победе»

Полузащитник «Химок» прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:1).

Отнять очки у «Зенита» — заявка на сезон что «Химки» будут высоко? Нет никакой заявки. Обычный матч, в чемпионате России со всеми можно играть. По окончании того сезона мы тоже доказали. Мы здесь обыгрывали ЦСКА , «Спартак», «Краснодар». Все команды, которые были в верхней части турнирной таблицы, мы обыгрывали. Был настрой на первый тур, самое главное — сыграть достойно. Думали о ничьей и победе. Если бы реализовали свои моменты, то заслужили бы победу.