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Вендел назвал газон одной из причин ничейного результата матча с «Химками»

15 июля 2022, 23:41
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал ничью в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (1:1).

К сожалению, нам не удалось добиться положительного результата, хозяева играли так, что не позволяли нам создавать достаточное количество моментов. Удалось выйти вперед в первом тайме, но пропустили во втором. Сейчас нам нужно не опускать голову, а думать о следующей игре.

Что касается газона, действительно, мяч двигался не так хорошо и не так, как мы привыкли. Это тоже внесло свои коррективы в нашу игру. Но это часть футбола, часть футбольных хитростей, их поле — их право.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
16 июля в 12:42
У плохого Вендела всегда яйца мешают.
112910415
112910415
16 июля в 04:56
Славно стартовали Химки!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 00:45
Да!? А мне показалось наоборот газон в отличном состоянии.
протон
протон
16 июля в 00:10
Вспоминается как стартовали чемпионаты в 90х и нулевых. Посмотрите матч Спартака, например в Нижнем Новгороде. Эх эпоха😅 травинки не было. Но как бились, как перемазывались все. А сейчас выйдут на шикарную поляну, покатают еле бегая мяч равнодушно и расходятся. Ну ничья, бывает. Только висит вопрос. Зачем тратить полтора часа своего времени на просмотр такого?
stanichnik
stanichnik
16 июля в 00:05
Странно слышать от бразильца такое оправдание своей невыразительной игры в сегодняшнем матче с Химками. Был бы сейчас февраль ещё можно было бы согласиться с Венделем, но сейчас в июле месяце, да ещё на старте чемпионата поляна на подмосковном стадионе всегда в это время в хорошем состоянии. Да и вообще для "кудесников мяча" за частую играющих на песке или асфальте покрытие не проблема, тем более обе команды играли в одинаковых условиях. Так что причину потери очков питерцами в сегодняшнем матче надо поискать в чём-то другом и наверное прежде всего в себе. Болейте за своих, а не против чужих!
я из Химок
я из Химок
15 июля в 23:59
Обе команды играли на одном и том же газоне! Будет и у Зенита домашняя игра! А пока это звучит как: " не так сидиш, не так свистиш"!!!
Галя Каблукова
Галя Каблукова
15 июля в 23:54
Да нет, там ветер сбоку дул...и Солнце в глаза все время слепило..
Futurista
Futurista
15 июля в 23:51
Ну да)...на своем поле всегда газон гладкий...поэтому и со Спартаком дома играли суперкубок...спалился Вендел не по детски)...
Ironigor
Ironigor
15 июля в 23:49
Стыдно слушать такое вообще от игроков Зенита.
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