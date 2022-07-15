Вендел назвал газон одной из причин ничейного результата матча с «Химками»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал ничью в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (1:1).

К сожалению, нам не удалось добиться положительного результата, хозяева играли так, что не позволяли нам создавать достаточное количество моментов. Удалось выйти вперед в первом тайме, но пропустили во втором. Сейчас нам нужно не опускать голову, а думать о следующей игре.

Что касается газона, действительно, мяч двигался не так хорошо и не так, как мы привыкли. Это тоже внесло свои коррективы в нашу игру. Но это часть футбола, часть футбольных хитростей, их поле — их право.