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Ал. Мостовой: «Я не удивлён результатом матча „Химки“ — „Зенит“»

15 июля 2022, 23:10
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о результате матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Зенитом» (1:1).

Я не удивлён результатом. «Зенит» начал неплохо, но я знал, что «Химки» будут от обороны, искать свой шанс и забьют. Вот и получилось. Ясно, что «Зенит» был фаворитом. Но на «Зенит» все настраиваются, все знают, как против них играть. Многое же решают иностранцы. Они там соорудили первый гол.

Стало тяжело, а Дзюбы нет: на него бы грузили и всё. Сергеева не было видно, а Кассьерра вышел поздно на поле. Будут испытывать проблемы. На длинной дистанции «Зениту» всё равно тяжело составить конкуренцию.

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Все комментарии
протон
протон
16 июля в 00:12
Дзюбы нет и не надо.
stanichnik
stanichnik
15 июля в 23:42, ред.
Читать послематчевые комментарии от Александра Мостового лишний раз даже не хочется, потому что они как правило однотипные и чаще всего начинаются со слов: я не удивлён, я знал и всё в таком духе, везде я-я-я. Но одно дело предсказывать сценарий развития матча до начала игры и совсем другое освещать свершившееся событие и выдавать его, как своё предвидение. И благо, что Юран сегодня смог отобрать очки у чемпиона, а то бы не избежать ему острой критики от "Царя всея Руси".

Для чистоты эксперимента жду воскресенья и комментарии о поединке Динамо-Ростов от Мостового. Уверен он не пройдёт мимо этого события и обязательно критически выскажется в адрес своего бывшего партнёра Валерия Карпина о игре его подопечных с москвичами, а потом сравню суть сказанного и, если окажусь неправ, то обязательно в этом признаюсь. Болейте за своих, а не против чужих!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 23:11
Зенит недооценил соперника!
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