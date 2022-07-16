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В «Баварии» подтвердили, что Левандовски полетит с «Барсой» в турне по США

16 июля 2022, 18:26

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что форвард Роберт Левандовски полетит с «Барселоной» в турне по США.

Роберт полетит в США, а затем вернется сюда, чтобы вместе с нами выпить кофе. У нас есть соглашение с советом директоров «Барселоны».

Напомним, что ранее в «Баварии» подтвердили договорённость по переходу Левандовского в «Барсу».

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Elliada (раскрыть)
17 июля в 12:13
И ты стал бы с Атлетико чемпионом даже сидя в запасе
Elliada
Elliada ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
17 июля в 11:51
С Атлетико стал чемпионом
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Elliada (раскрыть)
17 июля в 11:46
Ты не прав,Суарес мешал Барсе в последний год,он не может бегать,а Лева станет бомбардиром Ла Лиги три года подряд.
протон
протон
16 июля в 22:22
Нормальный такой контракт)))!! Фактически возрастной Левандовски обеспечил себе карьеру в топ-клубе до 38 лет)))))) Ради этого этот весь спектакль с Баварией стоило разыгрывать поляку)))
38 - летний Левандовски в Барсе - ОК, 34 - летний Месси в Барсе - НЕ ОК. Главное не перепутать)))
Elliada
Elliada
16 июля в 18:37
Продали 34-летнего Суареса, который доказал, что он топ нападающий, потому что он старый. И покупают 34-летнего Левандовски, который всю карьеру провел в дворовом чемпионате, который не очень старый по мнению Барселоны.
sv_1969
sv_1969 ответ Zenit_84 (раскрыть)
16 июля в 18:37
Думаю он много не будет играть там
Zenit_84
Zenit_84
16 июля в 18:30
Вот там на него и посмотрим
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