В «Баварии» подтвердили, что Левандовски полетит с «Барсой» в турне по США

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16 июля 2022, 18:26

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что форвард полетит с «Барселоной» в турне по США .

Роберт полетит в США , а затем вернется сюда, чтобы вместе с нами выпить кофе. У нас есть соглашение с советом директоров «Барселоны».

Напомним, что ранее в «Баварии» подтвердили договорённость по переходу Левандовского в «Барсу».