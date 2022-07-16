В «Баварии» подтвердили, что Левандовски полетит с «Барсой» в турне по США

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что форвард Роберт Левандовски полетит с «Барселоной» в турне по США.
Роберт полетит в США, а затем вернется сюда, чтобы вместе с нами выпить кофе. У нас есть соглашение с советом директоров «Барселоны».
Напомним, что ранее в «Баварии» подтвердили договорённость по переходу Левандовского в «Барсу».
38 - летний Левандовски в Барсе - ОК, 34 - летний Месси в Барсе - НЕ ОК. Главное не перепутать)))
38 - летний Левандовски в Барсе - ОК, 34 - летний Месси в Барсе - НЕ ОК. Главное не перепутать)))