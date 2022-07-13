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Стерлинг попрощался с «Манчестер Сити». Он переходит в «Челси»

13 июля 2022, 14:27

Нападающий Рахим Стерлинг объявил об уходе из «Манчестер Сити».

27-летний английский игрок попрощался с клубом в своих соцсетях.

Я приехал в Манчестер в 20 лет. Сегодня я ухожу мужчиной.

Стерлинг переходит в «Челси». Рахим выступал за «Сити» с 2015 года после перехода из «Ливерпуля».

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Все комментарии
Река Янцзы
Река Янцзы ответ allemz (раскрыть)
13 июля в 21:13
Тем более, что вам она не светит в обозримом будущем)
Stalker-ato
Stalker-ato
13 июля в 19:01
Будет с ним как с лукаку, очень не хороший трансфер для Челси,от одной 100 киллогромовой проблемы на год избавились,не было печали,купили себе проблемы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 июля в 18:42, ред.
Неровно играет: может не забить из выгодной позиции и наоборот, забить тогда, когда никто и не ждёт. Нестабильный... во всяком случае у Пепа..., хотя, каталонец не больно то и времени на поле ему давал. Вместе с тем, атлетичный, выносливый, с неплохой скоростью и техникой. Думаю ТТ был не против его взять..., а раз так, то рано его хоронить.
Bensurr
Bensurr
13 июля в 18:02
Развели Челси
Migelito
Migelito ответ allemz (раскрыть)
13 июля в 18:01
Поздравляю) Ты так давно этого ждал))
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
13 июля в 17:59
преподаватель дайвинга в Челси
Bensurr
Bensurr
13 июля в 17:35
Голубым ты уходишь
протон
протон
13 июля в 17:04
Удачи Рахиму в Челси. Хоть и сдал но принёс много пользы горожанам. Уверен, Челси с ним станет сильнее…
Бонжорно
Бонжорно
13 июля в 16:37
игрок уровня ни о чем. ему место в каком то Бредфорде только
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
13 июля в 15:45
Ты пришёл в Сити, будучи продажной гуляющей женщиной, из него ей и уходишь, точка. Удачи
allemz
allemz
13 июля в 15:41
Обычно Стерлинг без своего бойфренда никуда и наоборот.
Ждем Пепа в Челси?))
allemz
allemz
13 июля в 15:37
УХ СУ** УРААААААААААААААААААААААААААААА ЭТО ЛУЧШЕ ПОБЕДЫ В ЛЧ!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
13 июля в 15:29
Ну поглядим как проявит себя.
vedevas_93
vedevas_93
13 июля в 15:24
прощай дельфин))
nikoladolgov
nikoladolgov
13 июля в 15:18
А куда Лзюба ?
makkie
makkie
13 июля в 15:09
Эдакий Широков из АПЛ.

Успел поиграть в цска, Зените, Краснодаре, Спартаке, и даже поработал спортивным директором в Динамо. Прям Роял Флэш )))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
13 июля в 14:49
МС избавился от балласта. Удачи в Челси!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 июля в 14:32
Дельфином ты уходишь)
A.S.A
A.S.A
13 июля в 14:31
Ну поглядим как проявит себя в составе синих
Elliada
Elliada
13 июля в 14:29
Ура
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 14:28
Удачи в Челси!
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