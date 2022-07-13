Стерлинг попрощался с «Манчестер Сити». Он переходит в «Челси»

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13 июля 2022, 14:27

Нападающий объявил об уходе из «Манчестер Сити».

27-летний английский игрок попрощался с клубом в своих соцсетях.

Я приехал в Манчестер в 20 лет. Сегодня я ухожу мужчиной.

Стерлинг переходит в «Челси». Рахим выступал за «Сити» с 2015 года после перехода из «Ливерпуля».