Стерлинг попрощался с «Манчестер Сити». Он переходит в «Челси»

Нападающий Рахим Стерлинг объявил об уходе из «Манчестер Сити».
27-летний английский игрок попрощался с клубом в своих соцсетях.
Я приехал в Манчестер в 20 лет. Сегодня я ухожу мужчиной.
Стерлинг переходит в «Челси». Рахим выступал за «Сити» с 2015 года после перехода из «Ливерпуля».
Ждем Пепа в Челси?))
Ждем Пепа в Челси?))
Успел поиграть в цска, Зените, Краснодаре, Спартаке, и даже поработал спортивным директором в Динамо. Прям Роял Флэш )))
Успел поиграть в цска, Зените, Краснодаре, Спартаке, и даже поработал спортивным директором в Динамо. Прям Роял Флэш )))