Жиго дебютировал за «Марсель»

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14 июля 2022, 18:46

Вчера «Марсель» со счётом 4:1 в контрольном матче обыграл клуб «Мариньян Жиньяк», который выступает в четвёртом по силе французском дивизионе.

Эта игра стала дебютной за «провансальцев» для бывшего защитника «Спартака» .