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Жиго дебютировал за «Марсель»

14 июля 2022, 18:46

Вчера «Марсель» со счётом 4:1 в контрольном матче обыграл клуб «Мариньян Жиньяк», который выступает в четвёртом по силе французском дивизионе.

Эта игра стала дебютной за «провансальцев» для бывшего защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

Жиго дебютировал за «Марсель»

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Все комментарии
Сп62
Сп62
14 июля в 19:42
А спартаковская форма больше к лицу.
makkie
makkie
14 июля в 19:19
Красавец, Саму!
Осталось дебютировать в официальных матчах за Марсель.
ZIBO rock
ZIBO rock
14 июля в 18:53
Удачи!
1 984
1 984
14 июля в 18:48
С дебютом.
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