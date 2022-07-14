Жиго дебютировал за «Марсель»

Вчера «Марсель» со счётом 4:1 в контрольном матче обыграл клуб «Мариньян Жиньяк», который выступает в четвёртом по силе французском дивизионе.
Эта игра стала дебютной за «провансальцев» для бывшего защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
Вчера «Марсель» со счётом 4:1 в контрольном матче обыграл клуб «Мариньян Жиньяк», который выступает в четвёртом по силе французском дивизионе.
Эта игра стала дебютной за «провансальцев» для бывшего защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
Осталось дебютировать в официальных матчах за Марсель.
Осталось дебютировать в официальных матчах за Марсель.