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Левандовски вернулся в расположение «Баварии» и прошёл медосмотр

13 июля 2022, 12:57

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вернулся в расположение клуба.

Пресс-служба мюнхенцев опубликовала в соцсетях фото и видео с сегодняшней тренировки команды, на которой присутствовал 33-летний польский форвард. До этого Роберт прошел медицинские тесты.

Левандовски ранее неоднократно заявлял, что намерен покинуть «Баварию» в это межсезонье, однако руководство клуба не хочет отпускать его.

Ранее сообщалось, что Левандовски вернулся в Мюнхен без семьи из-за угроз расправы в интернете.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
14 июля в 00:26
Думаю что лучшим бомбардиром больше он не станет
никогда… 🤔
Karkaz
Karkaz
13 июля в 16:37
Так времени еще не мало до закрытия трансферного окна, уйти еще будет возможность до конца лета.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 июля в 14:29
Не в этом дело, он не нашел новой мотивации и запаниковал.
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 14:20
Думал так его и схватят, подерутся ПСЖ с Челси, Барселона с МС!

На колени, неблагодарный пан, перед Баварским пивом и сосисками!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 14:03
Покапризничал малеха и понял , что зря выкобенивался.
shlomo
shlomo
13 июля в 13:12
Может случится, как с тем студентом, который окончил институт. Приставил гвоздь шляпкой к стенке и пытался его забить и так несколько гвоздей угробил. Потом он снова приложил гвоздь и обратил внимание, что остриё гвоздя смотрит в другую сторону и он крикнул эврика - этот гвоздь с другой стороны стенки. Окажется, что Левандовский заточен играть в той команде в которой он играет.

Ну а так что, Роберт сделал всё, чтобы его не проводили одноклубники и фанаты как легенду. Обидно, но наговорил много лишнего, о чём пожалеет или уже пожалел... Несомненно будет освистан и по делу, после заявлений его агента израильтянина Захави и самого Леву. Просто спустил в унитаз все уважение и любовь болельщиков Баварии....
6p4zpn3mqakv
6p4zpn3mqakv
13 июля в 13:02
Это хорошо
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