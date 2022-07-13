Левандовски вернулся в расположение «Баварии» и прошёл медосмотр

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13 июля 2022, 12:57

Нападающий «Баварии» вернулся в расположение клуба.

Пресс-служба мюнхенцев опубликовала в соцсетях фото и видео с сегодняшней тренировки команды, на которой присутствовал 33-летний польский форвард. До этого Роберт прошел медицинские тесты.

Левандовски ранее неоднократно заявлял, что намерен покинуть «Баварию» в это межсезонье, однако руководство клуба не хочет отпускать его.

Ранее сообщалось, что Левандовски вернулся в Мюнхен без семьи из-за угроз расправы в интернете.