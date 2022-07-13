Левандовски вернулся в расположение «Баварии» и прошёл медосмотр

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вернулся в расположение клуба.
Пресс-служба мюнхенцев опубликовала в соцсетях фото и видео с сегодняшней тренировки команды, на которой присутствовал 33-летний польский форвард. До этого Роберт прошел медицинские тесты.
Левандовски ранее неоднократно заявлял, что намерен покинуть «Баварию» в это межсезонье, однако руководство клуба не хочет отпускать его.
Ранее сообщалось, что Левандовски вернулся в Мюнхен без семьи из-за угроз расправы в интернете.
Ну а так что, Роберт сделал всё, чтобы его не проводили одноклубники и фанаты как легенду. Обидно, но наговорил много лишнего, о чём пожалеет или уже пожалел... Несомненно будет освистан и по делу, после заявлений его агента израильтянина Захави и самого Леву. Просто спустил в унитаз все уважение и любовь болельщиков Баварии....
Ну а так что, Роберт сделал всё, чтобы его не проводили одноклубники и фанаты как легенду. Обидно, но наговорил много лишнего, о чём пожалеет или уже пожалел... Несомненно будет освистан и по делу, после заявлений его агента израильтянина Захави и самого Леву. Просто спустил в унитаз все уважение и любовь болельщиков Баварии....