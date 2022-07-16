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Кан: «„Бавария“ ведёт переговоры с „Юве“ по де Лигту. Он хочет в наш клуб»

16 июля 2022, 18:35

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что клуб работает над подписанием защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта.

Да, мы ведем переговоры с «Ювентусом» по трансферу Матийса де Лигта, и я могу подтвердить, что игрок хочет перейти в «Баварию».

Ранее стало известно, кто может заменить де Лигта в «Ювентусе».

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Все комментарии
1 984
1 984
17 июля в 01:26
Посмотрим где окажется.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Romeo 777 (раскрыть)
16 июля в 21:33, ред.
Наверное лучшим вариантом был бы обмен с доплатой. Например переход Гнабри в Ювентус, но с доплатой. Такие торги на крупную сумму долго длятся. Все таки Юве нужен еще один вингер, а Бавария взяла Мане.
Оставшейся суммы может хватило бы на усиление позиции Де Лигта (связанной с уходом Де Лигта) и остальных проблемных позиций в защите.
Romeo 777
Romeo 777
16 июля в 19:24
Будет успехом для Ювентуса продать его за 90-100 млн
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 18:38
Значит придёт к вам...
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