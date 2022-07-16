Кан: «„Бавария“ ведёт переговоры с „Юве“ по де Лигту. Он хочет в наш клуб»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что клуб работает над подписанием защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта.
Да, мы ведем переговоры с «Ювентусом» по трансферу Матийса де Лигта, и я могу подтвердить, что игрок хочет перейти в «Баварию».
Ранее стало известно, кто может заменить де Лигта в «Ювентусе».
Оставшейся суммы может хватило бы на усиление позиции Де Лигта (связанной с уходом Де Лигта) и остальных проблемных позиций в защите.
Оставшейся суммы может хватило бы на усиление позиции Де Лигта (связанной с уходом Де Лигта) и остальных проблемных позиций в защите.