Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Семак выступает против ухода Мостового из «Зенита» этим летом

17 июля 2022, 12:02

Полузащитник Андрей Мостовой, скорее всего, не покинет «Зенит» этим летом.

По данным источника, интерес к аренде Мостового проявляет «Сочи», однако главный тренер питерского клуба Сергей Семак выступает против ухода игрока.

Причиной является тот факт, что кто-то из легионеров-полузащитников «Зенита» может приостановить контракт с клубом, из-за чего у «сине-бело-голубых» будет дефицит футболистов в центре поля.

Все новости
В ЦСКА ответили на вопрос, может ли Чалов вернуться в «Базель»
Вчера, 19:10
Слухи«Марсель» интересовался защитником «Локомотива» Магкеевым
Вчера, 11:16
СлухиУ ЦСКА есть предложение по трансферу Бистровича из Италии
Вчера, 00:34
Агент Варелы подтвердил возможный переход защитника «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
ЦСКА заблокировал трансфер Марио Фернандеса в «Сантос»
22 июля
СлухиГильермо Варела уйдёт из «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
18 июля в 01:00
Мост звёзд с неба не хватает и это мягко говоря, единственное, что есть это скорость, ну и выходы в отличие от того же Ерохина доводит до ума, но вот комбинационный футбол у него хромает вместе с культурой паса и не всегда видит партнёров. Он под контратаки футболист на большее пока не тянет. Но в обойме бы пригодился. Да и правда, сегодня есть бразильцы, а завтра нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 14:29
Сочи и зенит пополняют друг друга, хороший дуэт в нашем чемпионате.
cska1948
cska1948
17 июля в 13:37
Этим решением Семак прикрывает себя и ему плевать на развитие молодого футболиста. Он выпускает Мостового на 15 -20 минут в матче, а этого для прогресса крайне мало. Мостовой правильно сделает если уйдёт, ему играть надо, а не лавку греть...
ZIBO rock
ZIBO rock
17 июля в 12:57
...будет дефицит футболистов в центре поля
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322573/semak-sergey-zenit 17.07.2022
У Зенита то?! У них сейчас 10 игроков центра поля в составе!!!
Futurista
Futurista
17 июля в 12:47
Семачок желает подстраховаться)...бездонный карман спонсора позволяет...
drug01
drug01
17 июля в 12:41
Э
Игрок толковый нужен Зениту
stanichnik
stanichnik
17 июля в 12:39
Наверное можно понять Главного тренера питерской команды, выступающего против ухода Мостового из команды в аренду в Сочи, где он в принципе уже играл два года назад и, где он наглядно проявил свои атакующие качества левого вингера, забив соперникам шесть мячей в двадцати пяти матчах, обойдя в команде по этому показателю штатных нападающих южного клуба Полоза и Заболотного, отличившихся на один гол меньше.

Вернувшись через год домой, Мостовой подтвердил свой уровень и завоевал прочно место в основном составе северной столицы в последующие два сезона, продолжая забивать уже за свой родной клуб стабильно свои шесть и пять мячей соответственно, что является хорошим показателем результативности крайних полузащитников в нашей РПЛ.

Пожалуй всё же это является основной причиной нежелания расставания Семака с Мостовым, а не боязнь ухода бразильцев из команды. Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
17 июля в 12:32
А если не приостановит? То пусть сидит получается! В Сочи у него будет постоянная практика!
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 12:12
Мостовой перспективный игрок
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 