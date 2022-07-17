Семак выступает против ухода Мостового из «Зенита» этим летом

Полузащитник Андрей Мостовой, скорее всего, не покинет «Зенит» этим летом.
По данным источника, интерес к аренде Мостового проявляет «Сочи», однако главный тренер питерского клуба Сергей Семак выступает против ухода игрока.
Причиной является тот факт, что кто-то из легионеров-полузащитников «Зенита» может приостановить контракт с клубом, из-за чего у «сине-бело-голубых» будет дефицит футболистов в центре поля.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322573/semak-sergey-zenit 17.07.2022
У Зенита то?! У них сейчас 10 игроков центра поля в составе!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322573/semak-sergey-zenit 17.07.2022
У Зенита то?! У них сейчас 10 игроков центра поля в составе!!!
Игрок толковый нужен Зениту
Игрок толковый нужен Зениту
Вернувшись через год домой, Мостовой подтвердил свой уровень и завоевал прочно место в основном составе северной столицы в последующие два сезона, продолжая забивать уже за свой родной клуб стабильно свои шесть и пять мячей соответственно, что является хорошим показателем результативности крайних полузащитников в нашей РПЛ.
Пожалуй всё же это является основной причиной нежелания расставания Семака с Мостовым, а не боязнь ухода бразильцев из команды. Болейте за своих, а не против чужих!
Вернувшись через год домой, Мостовой подтвердил свой уровень и завоевал прочно место в основном составе северной столицы в последующие два сезона, продолжая забивать уже за свой родной клуб стабильно свои шесть и пять мячей соответственно, что является хорошим показателем результативности крайних полузащитников в нашей РПЛ.
Пожалуй всё же это является основной причиной нежелания расставания Семака с Мостовым, а не боязнь ухода бразильцев из команды. Болейте за своих, а не против чужих!