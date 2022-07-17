Семак выступает против ухода Мостового из «Зенита» этим летом

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17 июля 2022, 12:02

Полузащитник , скорее всего, не покинет «Зенит» этим летом.

По данным источника, интерес к аренде Мостового проявляет «Сочи», однако главный тренер питерского клуба выступает против ухода игрока.

Причиной является тот факт, что кто-то из легионеров-полузащитников «Зенита» может приостановить контракт с клубом, из-за чего у «сине-бело-голубых» будет дефицит футболистов в центре поля.