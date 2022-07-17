Де Лигт переходит в «Баварию». «Ювентус» принял предложение по игроку.

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17 июля 2022, 22:44

Защитник «Ювентуса» переходит в «Баварию».

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что сделка по трансферу будет согласована уже сегодня. «Ювентус» принял предложение «Баварии».

Сумма трансфера составит 80 млн евро. Контракт — до июня 2027 года.

Ранее стало известно, кто может заменить де Лигта в «Ювентусе».