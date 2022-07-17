Де Лигт переходит в «Баварию». «Ювентус» принял предложение по игроку.

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт переходит в «Баварию».
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что сделка по трансферу будет согласована уже сегодня. «Ювентус» принял предложение «Баварии».
Сумма трансфера составит 80 млн евро. Контракт — до июня 2027 года.
Ранее стало известно, кто может заменить де Лигта в «Ювентусе».
Понятно что любому клубу нужны деньги 💰 и без них нет процветания. Но у меня возникает совершенно другой вопрос - а с кем вообще собирается играть Ювентус в этом новом сезоне, и какие цели стоят перед командой. Если ещё её можно назвать командой.
Дибала, Мората, Бернардески - это игроки атаки которые покинули клуб, про линию защиты вообще не говорю.
И с кем собирается играть гений Аллегри. С бесплатно подписанным из ПСЖ, тридцати четырёх летний Ди Мария. Всё-таки это игрок атаки, и тут нужна скорость, для того чтобы убежать от игроков защиты. А с кем он будет играть в паре ??? Подписали ещё Погба, второе пришествие. Будет ли оно такое удачное как десять лет назад, очень большой и сомнительный вопрос.
Идут разговоры про Кулибали, который тоже не мальчик уже.
Да и вообще, кто ещё должен прийти на смену ушедшим. Во всех линиях, полный раздрайв. Да и вообще, тот ли это тренер Аллегри, который может строить команду с прицелом на Скудетто.
И в этом тоже у меня лично огромный вопрос, и скорее всего самый главный. Посмотрим, до начала чемпионата осталось совсем немного времени. И что из этого получится даже не могу предположить.
Будем надеяться только на лучшее, а время покажет. Удачи тебе Юве в любом случае ! Всем Добра !
Понятно что любому клубу нужны деньги 💰 и без них нет процветания. Но у меня возникает совершенно другой вопрос - а с кем вообще собирается играть Ювентус в этом новом сезоне, и какие цели стоят перед командой. Если ещё её можно назвать командой.
Дибала, Мората, Бернардески - это игроки атаки которые покинули клуб, про линию защиты вообще не говорю.
И с кем собирается играть гений Аллегри. С бесплатно подписанным из ПСЖ, тридцати четырёх летний Ди Мария. Всё-таки это игрок атаки, и тут нужна скорость, для того чтобы убежать от игроков защиты. А с кем он будет играть в паре ??? Подписали ещё Погба, второе пришествие. Будет ли оно такое удачное как десять лет назад, очень большой и сомнительный вопрос.
Идут разговоры про Кулибали, который тоже не мальчик уже.
Да и вообще, кто ещё должен прийти на смену ушедшим. Во всех линиях, полный раздрайв. Да и вообще, тот ли это тренер Аллегри, который может строить команду с прицелом на Скудетто.
И в этом тоже у меня лично огромный вопрос, и скорее всего самый главный. Посмотрим, до начала чемпионата осталось совсем немного времени. И что из этого получится даже не могу предположить.
Будем надеяться только на лучшее, а время покажет. Удачи тебе Юве в любом случае ! Всем Добра !