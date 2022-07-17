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Де Лигт переходит в «Баварию». «Ювентус» принял предложение по игроку

17 июля 2022, 22:44

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт переходит в «Баварию».

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что сделка по трансферу будет согласована уже сегодня. «Ювентус» принял предложение «Баварии».

Сумма трансфера составит 80 млн евро. Контракт — до июня 2027 года.

Ранее стало известно, кто может заменить де Лигта в «Ювентусе».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
19 июля в 01:06
Каждая команда даёт игроку что-то новое и Де Лихту
ещё предстоит многому научиться. Думаю Бавария
та самая команда, которая сделает из него одного
из лучших защитников в Европе.
Муслим90
Муслим90
18 июля в 13:07
А кто играть то будет? Один Бонуччи?
Sexual Harassment
Sexual Harassment
18 июля в 11:59
Матиас не прижился в Италии, ясно что нужна была продажа, но 80млн? Смех! В 2019 отвалили за него 75, тогда гораздо большие деньги, чем 80 сейчас…
Bensurr
Bensurr
18 июля в 11:12
Для юве хорошо что продали
sir_Alex
sir_Alex
18 июля в 10:45
Развели баварцев на бабосы)))
NOVA
NOVA
18 июля в 09:47
что то старушка разбрасывается хорошими игроками, особенно молодыми!!
h6vk39ry3jdb
h6vk39ry3jdb
18 июля в 05:42
Это хорошо
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 05:10
Похоже развели Баварию на дурочку !
1 984
1 984
18 июля в 04:53
Удачи в новом клубе.
ballak144
ballak144 ответ Ironigor (раскрыть)
18 июля в 04:37
Кулибали в Челси уже
Zenit_84
Zenit_84
18 июля в 04:14
Пятилетний контракт - неплохо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 02:44
Хорошие деньги за него выручат!
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 02:31
Бавария с ума сошли ? 80 млн за что ?
steelhead
steelhead
17 июля в 23:47
80 млн за полено? Да ну на
Ironigor
Ironigor
17 июля в 23:35, ред.
Де Лигт переходит в «Баварию». «Ювентус» принял предложение по игроку.

Понятно что любому клубу нужны деньги 💰 и без них нет процветания. Но у меня возникает совершенно другой вопрос - а с кем вообще собирается играть Ювентус в этом новом сезоне, и какие цели стоят перед командой. Если ещё её можно назвать командой.

Дибала, Мората, Бернардески - это игроки атаки которые покинули клуб, про линию защиты вообще не говорю.

И с кем собирается играть гений Аллегри. С бесплатно подписанным из ПСЖ, тридцати четырёх летний Ди Мария. Всё-таки это игрок атаки, и тут нужна скорость, для того чтобы убежать от игроков защиты. А с кем он будет играть в паре ??? Подписали ещё Погба, второе пришествие. Будет ли оно такое удачное как десять лет назад, очень большой и сомнительный вопрос.

Идут разговоры про Кулибали, который тоже не мальчик уже.

Да и вообще, кто ещё должен прийти на смену ушедшим. Во всех линиях, полный раздрайв. Да и вообще, тот ли это тренер Аллегри, который может строить команду с прицелом на Скудетто.

И в этом тоже у меня лично огромный вопрос, и скорее всего самый главный. Посмотрим, до начала чемпионата осталось совсем немного времени. И что из этого получится даже не могу предположить.

Будем надеяться только на лучшее, а время покажет. Удачи тебе Юве в любом случае ! Всем Добра !
Неэгоист
Неэгоист
17 июля в 23:28
Зачем им этот толстый волейболист?..
протон
протон
17 июля в 23:23
Жаль конечно, что он уходит. Но если он действительно хочет уходить - пусть уходит. Возьмут на эти деньги Пау Торреса + еще и останется
Romeo 777
Romeo 777
17 июля в 23:11
Ювентус сам переплатили за него раза в 2 выкупив за 86 млн у Аякса (покойный Райола хорошо отработал), и теперь с минимальными потерями спихнули Баварии
allemz
allemz
17 июля в 23:07
80 лямов))))))
jbuzpw9s4444
jbuzpw9s4444
17 июля в 22:53
Все же уговорили, ну что поделать рынок...
Ice van Reed
Ice van Reed
17 июля в 22:53, ред.
У Баварии будет свой Холодильник, или Данте которому Лёва 5 отгрузил выйдя на замену, рост то есть, а вот факторы в защите ой как страдают, в Лиге наций пока Ван Дейк и Аке в защите были оборона держалась, Де Лигта когда в основу поставили побратим Харри Магуайера, когда его сватали желтушники в МЮ , Дьявол перекрестился)
Гость
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